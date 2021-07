Las tres veces que el Constitucional ha tumbado una decisión de Sánchez

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2020 para combatir la pandemia. Lo ha hecho este miércoles por una mayoría ajustada -6 votos contra 5-, al considerar que el estado de excepción era la figura legal a la que debería haber recurrido para decretar el confinamiento y la suspensión de derechos fundamentales, como el de circulación.

No obstante, no es la primera vez que una sentencia del Constitucional confronta con una decisión del Ejecutivo. Durante la legislatura, ha habido otras dos ocasiones en las que el Tribunal ha declarado contraria a la destitución alguna decisión del Gobierno.

El nombramiento de Rosa María Mateo

El nombramiento como presidenta provisional de Radio Televisión Española (RTVE) de Rosa María Mateo no estuvo exento de polémica. Hubo quienes, desde la oposición, calificaron el decreto que nombraba a la periodista como administradora única provisional del ente público un "golpe a la democracia" y una "aberración jurídica contra la separación de poderes".

A principios de julio, el TC emitió su decisión, en la que consideraba que el decreto ley del nombramiento vulneraba el derecho fundamental a la participación ciudadana a través de los medios de comunicación. La sentencia salió adelante con la misma diferencia -cinco votos en contra y seis a favor- y se presentaron en aquella ocasión cinco votos particulares que no compartían que se hubiese vulnerado ningún derecho.

El Tribunal ya había admitido en septiembre de 2018 dos recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados y senadores del Partido Popular (PP). En ellos, alegaban que el decreto no abordaba "ninguna medida de extraordinaria y urgente necesidad" y consideraban que se inmiscuía en la "regulación interna" del funcionamiento de Congreso y Senado para seleccionar a los miembros del Comité de Expertos que deben evaluar a los candidatos del concurso público para el Consejo de Administración de RTVE.

La decisión, no obstante, no tiene efectos prácticos dado que ya hay un nuevo consejo de RTVE.

El nombramiento de Iglesias y Redondo para el CNI

Meses antes, en el mes de mayo, el TC también tumbó otra de las decisiones del Ejecutivo: la entrada de los que ahora son exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y exjefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, en el órgano rector del Centro Nacional de Inteligencia.

El Pleno del Constitucional admitió así un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox y consideró en su decisión que no se apreciaba que la medida fuera de "extraordinaria y urgente necesidad" -obligatorio al haberse aprobado en un decreto ley-. Asimismo, la sentencia, que contó con un voto particular, recoge que no existía una relación existente entre las medidas para abordar la crisis del coronavirus que se incluían en el decreto ley y la incorporación de ambos en el CNI.

Cuando se emitió la sentencia, a mediados de mayo, esta carecía de efectos prácticos en lo referido a Iglesias, porque ya en marzo dimitió como vicepresidente segundo del Ejecutivo para concurrir a las elecciones madrileñas del 4-M. Pero sí apartó a Redondo de la comisión que controla el CNI.