El Constitucional tumba el decreto que incluyó a Iglesias en la comisión del CNI

El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado este jueves la entrada del exvicepresidente Pablo Iglesias en el órgano rector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según ha adelantado el diario ABC y confirmado fuentes jurídicas a 20Minutos, el Pleno ha admitido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra la inclusión del hasta hace unas semanas líder de Podemos a través de un decreto-ley aprobado tras la declaración del primer estado de alarma, hace un año.

El fallo, que ha contado con el voto particular del magistrado Cándido Conde-Pumpido, no tendrá efectos prácticos después de que Iglesias dimitiera como vicepresidente segundo del Ejecutivo el 15 de marzo de este año para concurrir a las elecciones madrileñas del 4-M, el preludio del fin de su carrera política, pues terminó apartándose de la vida pública en esa noche electoral. Sin embargo, el Constitucional sí pone coto al uso de los decretos-leyes, una herramienta gubernamental que no necesita autorización previa del Congreso de los Diputados.

Cabe recordar que los decretos-leyes han de tener una "extraordinaria y urgente necesidad", algo que los jueces no han observado en este caso. "No concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del Decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento", defienden desde el Constitucional.

En este sentido, explican que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no justificó la urgencia de la medida" ni tampoco la inclusión de Iglesias en el CNI "guarda coherencia con los motivos generales que determinaron" la aprobación de dicho decreto el 17 de marzo. En él, se adoptaron medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia que acababa de comenzar.