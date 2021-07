Sanidad autorizará el próximo martes que las farmacias puedan vender test de Covid sin receta

Los ciudadanos podrán comprar a partir de la semana que viene un test de autodiagnóstico de la Covid-19 en las farmacias sin necesidad de receta médica. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció este martes que el Gobierno aprobará dentro de una semana exacta en Consejo de Ministros un decreto para permitir esta venta sin prescripción médica, así como para que las compañías farmacéuticas puedan publicitar estos productos.

El anuncio de Darias se produjo en su comparecencia en la comisión de Sanidad del Congreso, y ocurrió tras varias semanas de presión por parte del sector farmacéutico, que ya cuenta con test listos para vender a la espera de la autorización del Ejecutivo. La ministra afirmó que, ante el avance de la quinta ola entre los grupos de edades más bajas, "resulta muy importante establecer medidas de autodiagnóstico", y sostuvo que la exención de la necesidad de receta supone sortear la "barrera" que suponía hasta ahora que se exigiera la prescripción médica.

"Se hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud" para los casos leves "e incluso los asintomáticos", como son "la mayoría" de los detectados en el grupo de edad de entre 12 y 29 años, explicó Darias. El objetivo de la medida, que ya se ha tomado en otros países, es "controlar la progresión de la pandemia", sostuvo la ministra.

El decreto que se aprobará el próximo martes llega después de que, el pasado mayo, Darias justificase que el Gobierno no hubiera tomado hasta ese momento la decisión de autorizar la venta de test en farmacias afirmando que "hasta hace bien poco no teníamos test más que para uso profesional". No obstante, varias comunidades llevaban tiempo pidiendo que las pruebas de autodiagnóstico estuvieran disponibles en las farmacias, una medida que Sanidad descartó en repetidas ocasiones.

La quinta ola

Además de anunciar la inminente aprobación de ese decreto, Darias hizo un profundo repaso de la situación epidemiológica de España en un momento de crecimiento de los contagios, especialmente entre las franjas de edad más jóvenes. La ministra hizo una "llamada a la prudencia" porque "la pandemia no ha acabado" y "el virus sigue ahí", y explicó que, con los datos en la mano, podría hablarse de "dos curvas" de contagios con un comportamiento muy distinto: una, la de los mayores de 40 años, y otra, la de quienes tienen menos de esa edad.

La franja de edad de los nacidos hace 40 o más años, "mayoritariamente vacunada", tiene datos sensiblemente mejores que la media: su tasa de contagios es "entre 2,5 y 8,5 veces menor" que la del conjunto de ciudadanos, especialmente en el grupo de edad de entre 70 y 79 años, el que tiene mejores cifras. Por el contrario, entre los más jóvenes se detectan muchos más contagios, y la franja de edad de entre 12 y 19 años registra una incidencia "hasta 23 veces mayor" que la de quienes tienen entre 70 y 79 años.

