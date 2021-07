Bruselas advierte de que la UE está en una "situación frágil" por el aumento de contagios debidos a la variante delta

La comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, ha advertido este viernes sobre la "situación frágil" en la que se encuentran España y otros países de la UE debido al alza de contagios que está provocando la variante delta y ha pedido "no bajar la guardia" y "no dar pasos en falso". Así lo ha dicho junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la visita que ambas han realizado al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y donde también ha asegurado que la UE está "preparada" por si es necesario administrar una tercera dosis de vacuna, de recuerdo.

"Las cosas van bien pero nos encontramos en una situación frágil porque hay un aumento de casos en muchos Estados miembros debido sobre todo a la variante delta del virus", ha dicho Kyriakides después de resaltar el buen ritmo de la vacunación, en Europa en general y en España en particular.

"Lo que estamos viendo en la UE es que hay un aumento de casos debido a la variante delta y hasta que no alcancemos el nivel de vacunacion marcado no podemos bajar la guardia, habrá que combinar esta realidad de la vacuna con medidas de otro tipo", ha dicho Kyriakides, que no ha querido extenderse sobre qué debería hacer España. "Va a depender mucho de la situación epidemiológica de cada país y comunidad, ahí tendrán que ir tomándose [las medidas] en función de cómo vaya la situación, pero tenemos que andarnos con pies de plomo no podemos dar pasos en falso", ha dicho.

Felicitación al Gobierno

En concreto, ha felicitado al Gobierno español "porque la campaña [de vacunación] está yendo fenomenal" . Darias ha destacado que este jueves se llegó a los 20 millones de ciudadanos con pauta completa y adelantó que la semana que viene se cumplirá el objetivo de tener a 25 millones. Con ello, la ministra ha asegurado que España cumplirá el objetivo de tener al 70% de la población vacunada "antes de que termine agosto".

Kyriakides ha destacado que España hay vacunado por encima del 90% de la población mayor de 80 o más vulnerable pero la atención ahora se centra en los jóvenes, ante el desbordamiento de los contagios entre la población de entre 12 y 29 años. En este punto, la comisaria ha valorado la estrategia de España de ir vacunando de 10 en 10 años de manera descendiente y Kyriakides ha apuntado que tras avanzar entre la población mayor de 40 años, "ahora le toca a la gente más joven", a la que ha pedido un "empujón final" para vencer al virus.

Ante la situación actual en España, donde los contagios no dejan de crecer a grande saltos debido a la transmisión entre los jóvenes, la comisaria no ha querido pronunciarse sobre qué medidas concretas deberían tomar las comunidades. A su lado, Darias también ha evitado este viernes pedir expresamente el cierre de los locales de ocio nocturno, aunque ha avalado las decisiones que en ese sentido ya han tomado algunas autonomías.

En su lugar, ha apostado por "una acción coordinada" para "controlar la propagación del virus", algo que en la situación actual se abordó el miércoles en el Consejo Interterritorial de Sanidad. "Con el buen hacer de las comunidades, que están tomando medidas que sabemos que son eficaces", ha indicado la ministra uqe ha insistido en la importancia de continuar con la vacunación, que ya va por los veinteañeros en algunas autonomías.

Tercera dosis

De visita a Madrid, Kyriakides ha adoptado este viernes el mantra del Gobierno español de "vacunar, vacunar y vacunar" para referirse también a qué pasará dentro de unos meses, si será necesario que nos pongamos una tercera dosis, de recuerdo, contra la Covid. A este respecto, ha indicado que eso tendrá que decidirlo "la ciencia" pero que la UE está preparada con la compra de vacunas que ha continuado haciendo para 2022 y 2023.

"La decisión tiene que venir avalada por la ciencia", ha dicho la comisaria, que ha apuntado que la Agencia Europea del Medicamento está trabajando para tomar una decisión en "semanas o pocos meses". "Pero ya estamos preparados en caso de que necesitemos" una eventual tercera dosis, ha asegurado.