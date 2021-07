Discreción, su mascota y un solo hombre en su vida: así es Hilal Altınbilek, la protagonista de 'Tierra amarga'

Ni la emotiva carta de despedida de Arturo Valls después de que Antena 3 haya cancelado ¡Ahora caigo! ha hecho que la cadena dé marcha atrás y desde el pasado lunes ya se está emitiendo en España la superproducción turca Tierra amarga, la última en sumarse a la larga lista de telenovelas que nos llegan del país de Europa Oriental y que no ha tardado en cautivar el corazón de los espectadores con una audiencia del 12.7% en su estreno (según los datos de Vertele). Así, era imposible no conocer mejor a Hilal Altınbilek, la actriz de 30 años que da vida a la protagonista, Züleyha.

Lo primero que salta a la vista, y tampoco aquí vamos a descubrir América, es la imponente belleza de Hilal, que no se puede dudar que algo ha tenido que ver en que Bir Zamanlar Çukurova, título original de la ficción que comenzó en 2018, haya sido un éxito en la aproximadamente treintena de países donde se ha estrenado. En la televisión española, tal y como ocurrido con otros hits como Mi hija (cuya actriz Beren Gökyildiz envió un mensaje a sus fans de aquí) o Mi hogar, mi destino, no parece que vaya a ser diferente.

Sus ojos muy claros, sus marcados pómulos dentro de facciones más suaves, y, además, sus labios carnosos y su larga melena ondulada, han hecho que se la compare, tanto en redes sociales como en diversos artículos sobre las series en las que ha intervenido, con actrices hollywoodienses como Angelina Jolie (sobre todo cuando era más joven) o Emma Stone, o, incluso, a la española Violeta Mangriñán. Por cierto, estas comparaciones, tal y como cuentan desde el portal Vanitatis, no solo no le incomodan sino que hacen que esté encantada y orgullosa.

Nacida en Esmirna el 11 de febrero de 1991, Hilal Altınbilek proviene de una familia de inmigrantes de origen balcánico que llegaron a Turquía desde Mitrovica, en la parcialmente reconocida República de Kosovo. A pesar de las dificultades añadidas, ella supo que quería dedicarse a la actuación desde la escuela primaria.

Fue durante sus estudios en la Facultad de Comunicación en la Ege University de su ciudad natal cuando decidió que su futuro sería la interpretación, comenzando primero por el modelaje (quedó quinta en un concurso de belleza estatal y empezó a trabajar de modelo) y, entre 2009 y 2010, estudiando en el Müjdat Gezen Art Center de Estambul y con el actor Ali Haydar Elçığ en la Contemporary Drama Society de la ciudad del Bósforo.

Un año después, en 2011, hace su debut en la serie sobre el paso a la vida adulta de varios jóvenes que acaban el instituto Derin sular, cuyos 116 episodios le servirían para coger experiencia y embarcarse, dos años después, en la serie que la llevaría a la fama en su país: Karagül (Rosa negra).

Esos tres años interpretando a una joven madre de tres hijos cuyo esposo desaparece hizo que acaparara muchas miradas, así como su doctora en los 17 episodios de Hayatimin Aski, su anterior serie antes de Tierra amarga, que es la que también le ha valido el apoyo de la crítica, siendo nominada, entre otros, al Golden Palm Awards o al Turkey Youth Awards.

Romances ¿fuera de la pantalla?

No sorprende con este currículum ni su cerca del millón de seguidores en Instagram ni, claro, que convertirse en celebrity conllevase un incremento del interés por su vida privada, razón por la que le han emparentado casi con cada actor con el que ha trabajado, porque en más de una ocasión ha habido una química innegable. Pero no todo va a ser como Hande Erçel y Kerem Bürsin de Love is in the air.

De hecho, Hilal Altınbilek ha optado por una política de silencio y discreción totales, dado que solamente de Tierra amarga se le ha relacionado estos años con dos compañeros de reparto: primero con Kerem Alışık, que le dobla la edad (tiene 61 años), y que fue un romance que ambos negaron, y más tarde con su interés amoroso en la ficción, Uğur Güneş, con quien se dice que si algo hubo, nada queda, porque se comenta que no se llevan especialmente bien.

Sin embargo, el último actor con el que le han relacionado es con Gurur Aydoğan, que los seguidores de Love is in the air reconocerán, pues interpretó a Arda en los primeros episodios de la serie. La única prueba, y a la que se aferran los fans de ambos, es que subieron una fotografía cada uno en la que parecían llevar, por separado, la misma sudadera. Para Altınbilek, sin embargo, solo hay un hombre en su vida.

Este no es otro que su padre, Özdemir, con quien sube multitud de fotografías y stories (él hace lo mismo en su Instagram), así como con su madre, con quien el parecido físico es evidente. Y hay un tercero que también roba el protagonismo cada vez que sale en su Instagram: su perro Jupiter, al que ella llama cariñosamente Jupi. Además, también es muy común ver en sus redes sociales cómopractica diversos deportes como esquiar, montar en quad o volar en parapente.