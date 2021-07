La carta de despedida de Arturo Valls tras la cancelación de '¡Ahora caigo!'

Llegó a su fin ¡Ahora caigo! este viernes tras una década como uno de los programas estrella de Antena 3, después de que la cadena anunciara su cancelación esta semana para emitir en su franja horaria la telenovela turca Tierra Amarga.

Han sido muchos los mensajes de tristeza ante esta decisión, sin embargo, ha habido una despedida que ha llamado la atención entre todas ellas por su tono alegre y bromista. Se trata de la de Arturo Valls, presentador del programa, quien ha querido compartir un pequeño pero emotivo texto para decir adiós al plató que ha pisado todos los días durante 10 años.

"That's all folks! [Eso es todo amigos, en español]", ha comenzado el humorista. "Se acaban 10 años de ¡Ahora caigo!. Como os podéis imaginar lo he pasado realmente mal, un aburrimiento, un suplicio", escribía irónicamente, y aprovechaba para agradecerle su trabajo a sus compañeros: "Menos mal que he tenido al mejor equipo que se puede tener, talento y cariño a partes iguales. Gracias por la compresión".

Por último, el actor les ha prometido que "¡os voy a echar mucho de menos!". Así ha concluido la aventura de Valls al frente del divertido concurso, del que ha compartido varias imágenes inéditas con diferentes disfraces icónicos que ha lucido durante su emisión.

Por su parte, la icónica Palmira, fan y público habitual del programa de Antena 3, se ha mostrado "muy triste y muy preocupada" por la cancelación, llegando a pedir a la cadena a través de sus redes sociales "que no lo quiten" y que continúe en la parrilla. Además, le ha dedicado a su presentador unas emotivas palabras: "Lo añoraré mucho y a mi Arturo le doy las gracias, gracias por lo tanto que me quieres, me has tratado como si fuera tu madre y siempre te voy a echar de menos".

Tierra Amarga comenzará su andadura este lunes a las 17:30 horas en Antena 3, que ha explicado a través de sus redes sociales que la novela es "la mayor supreproducción de la última década" y ya ha triunfado en más de 30 países contando "una historia de amor y de lucha contra las adversidades.