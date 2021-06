La declaración de amor de Hande Erçel, de 'Love is the air', a Kerem Bürsin: "Afortunada de tenerte"

Hace unos días el actor de la serie Love is the air, Kerem Bürsin cumplió 34 años rodeados de familia, amigos y de su nuevo amor y compañera de reparto Hande Erçel. La pareja confirmaba su relación hace poco más de un mes, compartiendo unas fotos de su viaja a las Maldivas juntos.

Aunque ambos han sido discretos en sus redes sociales, tampoco se han cortado a la hora de compartir algunas fotos juntos dando pistas de cómo está su relación, a pesar de que públicamente no se han pronunciado al respecto.

Hace tan solo unos días, Bürsin cumplió años y lo celebró juntando a su familia y amigos para una fiesta. Con motivo de este día especial, su actual pareja Hande Erçel ha querido felicitarle a través de su perfil de Instagram.

En el pie de foto la actriz ha escrito: "Quédate cerca de las personas que son como un rayo de sol. Feliz cumpleaños a la parte más divertida de mi vida, muy afortunada de tenerte".

Ninguno de los dos actores ha querido compartir imágenes en sus perfiles públicos sobre lo que han estado haciendo este fin de semana, pero sí lo ha hecho una amiga de Kerem, Yasemin Özilhan. En la fotografía se puede ver a la pareja celebrando con amigos.

Celebración del cumpleaños de Kerem Bürsin. THEBURSIN / INSTAGRAM

No ha sido la única sorpresa que el actor turco tuvo por su cumpleaños. Sus compañeros de rodaje en Love is the air le pillaron desprevenido al llevarle una tarta y darle con ella un tartazo.

Los actores están a pocos días de estrenar la segunda temporada de Love is the air, en la que habrá un salto temporal de cinco años con respecto al final de la primera temporada. No obstante, aún se desconoce la fecha exacta en la que esta segunda parte de su historia de amor ficticia llegará a la televisión en España.