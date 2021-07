Radiografía de la 'quinta ola' de la Covid: la incidencia se dispara hasta los 640 casos entre los grupos más jóvenes

La quinta ola de coronavirus está prácticamente declarada en España, y ahora las dudas se centran en cuándo alcanzará su pico. Está fuera de duda quiénes son sus protagonistas: los nuevos contagios están disparados en los grupos más jóvenes, de entre 12 a 30 años de edad.

Este lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha informado de que la incidencia acumulada a 14 días por coronavirus ha llegado a los 204,16 casos por cada 100.000 habitantes.

Un crecimiento que se está acelerando. Solo en un fin de semana, del viernes (cuando era de 152 casos) a este lunes, la incidencia ha crecido en un 33%.

Y, a diferencia de las primeras olas, esta vez los casos están disparados entre los grupos etarios menores. En el grupo entre los 12 y los 19 años, la incidencia es más del doble que la general, de 584,34 casos.

Pero las cosas empeoran en el grupo siguiente, el de 20-29 años, donde la incidencia se triplica en relación a la general: llega a los 640,13 casos por cada 100.000 habitantes.

Eso, en términos generales, porque por comunidades hay algunos casos alarmantes. En Cataluña, la incidencia en el grupo 20-29 llega a los 1.589,63 casos, seguido por Cantabria (1.419,66 casos) y Castilla y León (1.061,11).

Por contra, hay autonomías como Castilla-La Mancha en la que la incidencia en este grupo solo es de 123,34 casos.

Los demás grupos etarios siguen a estos dos muy de lejos. El tercero en el podio es el de 40-49 años, que registra una incidencia de 138,68 casos, y a partir de ahí va bajando en el resto de los grupos hasta los 31,02 casos de incidencia que presentan los mayores de 80 años, un grupo vacunado en su totalidad.

Cuadro de incidencia por grupos de edad. MINISTERIO DE SANIDAD

Esa es otra de las grandes diferencias de los jóvenes con el resto de los grupos. Mientras el grupo 70-79 está vacunado a pauta completa en un 79%, y el de 50-59 lo está en un 79,1%, el porcentaje de los de 20-29 años que tienen las dos dosis apenas llega al 10,5%.

Vacunación por grupos de edad. MINISTERIO DE SANIDAD

Ese mismo porcentaje es testimonial en el de 12-19 años, de apenas 0,7%. De ahí que cada vez más comunidades pidan el adelanto de los más jóvenes en su turno en la campaña de vacunación.

"Un esfuerzo superior"

Simón ha defendido en la rueda de prensa de este lunes la "madurez" de los jóvenes, a los que se les está pidiendo "un esfuerzo muy superior" al del resto de la población "y mucho más largo", dado que son los últimos en vacunarse.

Simón ha insistido en que cuanto mayor sea la transmisión en los grupos poblacionales no vacunados, "más probabilidad hay de que entre los vacunados que no se inmunizaron (un 10 por ciento no desarrolla inmunidad), entre en contacto con el virus y se puedan tener unos cuadros un poco más graves".

Simón ha admitido que la actual situación es "complicada" en cuanto a la transmisión y ha querido mandar un mensaje de "agradecimiento" a los jóvenes por todo "el esfuerzo extra" que están haciendo en comparación con el resto de la población, debido a que sus fechas de vacunación no han empezado todavía.