La dolorosa mordedura de la mosca negra ya está aquí de nuevo: así afectará este verano la plaga en España

La llegada del verano no solo se asocia a sol, playa o montaña y vacaciones. El aumento de las temperaturas también supone una preocupación para miles de ciudadanos debido al aumento de las plagas. Una de las más frecuentes en la época estival es la de la mosca negra, un insecto de apenas 6 milímetros muy agresivo cuya mordedura rasga la piel y es extremadamente dolorosa. El ataque de estos dípteros, que no pican sino que muerden, pueden provocar hinchazón y heridas que, en ocasiones, duran más de una semana.

El cambio climático, que trae consigo inviernos más suaves y veranos más cálidos, está provocando que la mosca negra se esté expandiendo cada vez más año a año por la geografía española.

"Este cambio en la climatología es clave y está favoreciendo su reproducción", sentencia Jorge Galván, subdirector de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA). Galván explica que la mosca negra se genera en "aguas corrientes, como ríos o arroyos" y que también necesita para desarrollarse la presencia de "macrófitos" (plantas acuáticas con hojas y tallos que pueden estar sumergigos o flotantes, como las algas).

"Este año, por ejemplo, en la zona de Levante no se espera que haya un excesivo protagonismo de la mosca negra porque ha habido menos macrófitos. Sin embargo, en Zaragoza, sí han proliferado y la incidencia será mayor", vaticina el alto cargo de ANECPLA, quien no prevé "una evolución masiva sino normal" en el resto de zonas donde la mosca tiene habitualmente un gran protagonismo, como Cataluña, Toledo y el Corredor del Henares en la Comunidad de Madrid.

No obstante, Galván destaca el control que existe en España y Europa sobre este insecto, algo que ha evitado que sea "vector de enfermedades" como ocurre en "África y en países tropicales". "Eso quiere decir que no está afectando a otros animales y no hay zoonosis -la transmisión de una enfermedad infecciosa de un animal al hombre-, un hecho que sería preocupante como hemos visto con el coronavirus SARS-CoV-2, que ha provocado una pandemia mundial", afirma.

Drones para esparcir el larvicida en Zaragoza

Precisamente este verano el Ayuntamiento de Zaragoza ha reforzado los tratamientos contra la mosca negra con una nueva medida como es la utilización de drones. Estos aparatos ayudarán a esparcir el larvicida necesario en aquellos puntos del río donde es complicado acceder con barca o donde no llega el tratamiento habitual con las motobombas. En concreto, se ha actuado en tres zonas del río Ebro: las orillas de la Expo, el Galacho de Juslibol y el tramo entre el puente de Piedra y el de Santiago.

"Los drones nos permiten llegar donde no pueden entrar las barcas y, además, con ellos se puede expandir más producto, y sobre superficies más amplias", explicó la consejera municipal de Servicios Públicos, Natalia Chueca. "El propio producto se va expandiendo por un área de 2-3 kilómetros, con lo que se cubre prácticamente todas las orillas", precisó.

"Ha habido un pico muy alto en poco tiempo", declaró el veterinario del Instituto de Salud Pública del Consistorio zaragozano, Emilio Martínez. "Pasamos de no detectar nada en nuestros muestreos a tener una eclosión de casos debido la bajada del nivel del río y la subida de temperaturas", expuso.

Debido a esa rápida eclosión, Martínez estimó que se habrá producido "un incremento de afecciones por mordedura de la mosca negra entre los ciudadanos, que ahora tiene que empezar a bajar porque los tratamientos van a ser efectivos y además la mosca tiene un pico que llega hasta julio".

Consejos para evitar la mordedura

Algunos de los consejos lanzados desde ANECPLA para evitar ser víctima de este insecto este verano son:

- Vestirse con ropa clara, sin colores demasiado llamativos que puedan atraer a los enjambres.

- Evitar pasear por el curso de los ríos o zonas cercanas a los mismos, especialmente a última hora de la tarde.

- Instalar mosquiteras en puertas y ventanas en las zonas de riesgo.

- Evitar la acumulación de agua en el exterior de la vivienda y mantener cubiertos los depósitos de agua.

- Controlar los desagües.

- Utilizar repelentes certificados (sobre todo los que contienen citronela).

- Contactar con profesionales,