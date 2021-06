El PP reúne a su equipo jurídico para argumentar su legitimación y recurrir los indultos contra los líderes del procés

El Partido Popular no tiene prisa para presentar su recurso contra los indultos del Gobierno a los presos del procés. Hay dos meses de plazo para acudir al Tribunal Supremo y su preocupación está en argumentar la legitimación que les permita que el alto tribunal llegue a estudiar el fondo del recurso ya que, de ser así, están convencidos de que saldrá adelante por los argumentos del informe del propio Supremo. Para estudiar esa legitimación, Casado reunirá este viernes a las 9 de la mañana a su equipo jurídico, según ha avanzado el líder del PP desde Bruselas.

Siguiendo la línea de Ciudadanos, que ha presentado este jueves a tres de sus diputados como perjudicados directamente por el procés, los populares estudian una opción similar. Según ha explicado Casado, el partido estudia presentar dos recursos, uno a nivel de formación y otro a nivel particular como perjudicados por el 1-O.

"Somos afectados porque un gobierno decide discrecionalmente indultar a las personas que fueron condenadas por el 1 de octubre. Si alguien declara la independencia a través de algaradas violentas en cualquier región de Europa se habría actuado igual, poniéndoles a disposición judicial", ha expresado Casado, y ha añadido que "hay muchas personas afectadas en Cataluña de las que Sánchez no está hablando".

A nivel particular ha vuelto a referirse a los informes de la Guardia Civil que le sitúan como objetivo de los CDR y en eso basará su estrategia como perjudicado a nivel particular. No obstante, la complejidad del asunto, que no tiene precedentes, llevan al partido a estudiarlo con calma. Ahora mismo “solo está en discusión la legitimación” pero “todo el mundo acepta que una vez haya alguien legitimado para presentar recursos, estos serán tumbados por el Supremo”, afirmaba esta mañana el secretario general, Teodoro García Egea.

Paralelamente, el PP sigue con la recogida de firmas contra los indultos con mesas por toda España y pidiendo la dimisión de Sánchez. Este fin de semana esperan llegar al medio millón de rúbricas.