Isabel Jiménez se sincera sobre la lactancia tras el parto: "Al final hay un poco de falta de humanidad"

Este martes Mitele ha dado el pistoletazo de salida al documental Tetas y tetinas, que trata sobre la lactancia materna tras el parto, sus mitos y experiencias en primera persona con rostros tan conocidos como Carme Chaparro e Isabel Jiménez.

Con el motivo del estreno, el equipo de Divinity ha hablado con ambas presentadoras sobre el documental y su opinión sobre la lactancia. En una charla a través de un directo de Instagram han podido dar voz a un problema que sigue presente en la sociedad.

Este formato nació gracias a su directora, Noemí Fidalgo, tras el parto de su primer hijo. Tras la experiencia, consideró que no tenía toda la información suficiente con respecto a un tema tan importante en la maternidad.

Durante la charla, Carme Chaparro ha recordado el momento en el que tuvo una mastitis sin que los profesionales se diesen cuenta de ello: "Hay determinadas partes del estamento médico que no están preparados para detectar problemas tan básicos como este".

Una idea que Isabel Jiménez ha compartido con su compañera y, además, ha aportado su visión sobre la diferencia entre un buen equipo médico y uno peor en el que ella experimentó ambas partes: "Depende de con quien das y la matrona. En el caso de Hugo [su hijo] te encontrabas de todo, la que quería un refuerzo de biberón, la que te cogía el pecho de cualquier manera... En esa inexperiencia y recién dada a luz te dejas hacer y te sientes poco escuchada. Al final hay un poco de falta de humanidad".

"No puede ser cuestión de suerte que te acompañe un equipo que te pueda ayudar, sino que debe ser lo habitual", ha sentenciado la almeriense.

En el mismo directo también hablaron sobre los perjuicios y la presión que viven las mujeres a la hora de dar el pecho. Una frustración que ha compartido Chaparro: "Lo que es duro y me enfada es que se nos juzgue por si damos o no el pecho, si estamos gordas o no, si nos recuperamos o no... Y no que lo haga solo la parte masculina sino mujeres también".

Además, ambas periodistas también han defendido la necesidad de cambios institucionales para seguir ayudando a las madres en el proceso de criar a sus bebés.

"Es una estructura y un tejido social de muchos años y cambiar eso requiere muchos cambios y profundos", ha apuntado Isabel Jiménez. Mientras que Carme Chaparro insistía en luchar por ciertas mejoras: "Eso solo se consigue si todos luchamos para hacer una sociedad mejor y dotamos de estructuras suficientes para apoyar en el parto, la lactancia, en las guarderías... Es mucho más complejo que una teta y una tetina".