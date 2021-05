Paula Echevarría visibiliza la cara oscura de la lactancia materna: "¿Alguien que me dé consejos para poder tener vida?"

Miguel Jr., el primer hijo en común de Paula Echevarría y Miguel Torres, cumple este martes un mes de vida. El pequeño llegaba a la vida de la intérprete doce años después de que la actriz se estrenase como madre con Daniella Bustamante, que se ha mostrado "ilusionada" y "feliz" ejerciendo de hermana mayor.

Desde el día que Miki nació, Echevarría trasladó a sus fans la felicidad que le producía tener, por fin, al pequeño en casa. Ha sido, precisamente, a sus seguidores, con quien ha compartido cada día, bueno y malo, desde que fue mamá por segunda vez, a quien ha confiado la cara más oscura de la maternidad.

La influencer desvelaba que está alimentando a Miguel Jr. "a demanda", es decir, sin horarios ni tiempos de duración de las tomas, sino que el recién nacido obtiene su comida cuando la pide. "¿Alguien más pasando por esto o que lo haya pasado que me dé consejos para poder tener vida además de alimentar/calmar/crear vínculo/etc. con mi bebé?", pedía a sus fans bajo una fotografía en la que aparece dando el pecho "en la sala de espera del dermatólogo".

"Es sacrificado y pasa rápido, disfrútalo porque igual nunca más se vuelve a sentir. También te recomiendo el porteo, es maravilloso, tiene muchos beneficios para ambos", sugería una seguidora que se presentaba como "mamá de dos". "A mí me pasaba lo mismo, me agobiaba y me saturaba mucho. A día de hoy no le doy y lo echo tanto de menos. Disfruta, que todo pasa", añadía otra persona.

"Es muy difícil 'tener vida' con un bebé tan pequeño. Las tomas irán espaciándose en unos meses, paciencia y disfruta de estos momentos", le garantizaba otra internauta.