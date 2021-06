El único retrato de Botticelli que hay en España se exhibirá en València

El Museo de Bellas Artes de València exhibirá en su colección permanente el Retrato de Michele Marullo Tarcaniota de Sandro Botticelli (Florencia, 1445-1510), único retrato del pintor italiano que hay en España.

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y la familia Guardans Cambó han firmado un contrato de comodato para que la obra permanezca en el Museo de Bellas Artes durante tres años y será expuesto en la sala central del edificio destinado a mostrar la pintura antigua: los retablos góticos y el inicio del Renacimiento.

Se trata de una obra realizada en temple sobre tabla traspasada a lienzo de 49x36 cms. Representa el busto en tres cuartos de un hombre vestido de negro, tocado con un bonete negro sobre un fondo de cielo azul ceniza. Lleva el pelo largo y el rostro es sombrío, con una mirada severa desviada hacia la izquierda. Los ojos oscuros tienen unos reflejos dorados que los iluminan y los labios están dibujados con trazos incisivos y nítidos.

Retrato que Sandro Botticelli pintó de Michele Tarcaniota. GVA

¿Quién es el retratado?

El retratado es Michele Marullo Tarcaniota (1453-1500), poeta, militar y humanista de origen griego que terminó viviendo en Florencia protegido por la familia Médici y rodeado de artistas y escritores. Se casó con la erudita poetisa Alessandra Scala. El 12 de abril de 1500, cuando regresaba a su casa de un viaje a Volterra, se ahogó cruzando el río Cecina a caballo, bajo una lluvia torrencial.

Marullo y Botticelli compartieron época, amistades e inquietudes intelectuales. El pintor del Renacimiento italiano subraya en este retrato la autenticidad, el realismo y la identidad de Marullo con el gesto de su semblante. Demuestra la capacidad de la pintura para mostrar la psicología de las personas.

Integración en el discurso del Museo

"Estamos muy agradecidos a la familia Guardans Cambó por la confianza y el interés de que este retrato, firmado por uno de los referentes del Renacimiento, se exhiba en el Museo de Bellas Artes de València", ha afirmado el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, que ha añadido: "Muy pronto esta joya del Quattrocento italiano estará expuesta en nuestra pinacoteca. Se integra a la perfección en el discurso museográfico del Bellas Artes y es un aliciente más para atraer a visitantes porque se trata del único retrato de Botticelli que se puede contemplar en un espacio museístico de estas características en el Estado y establece puentes en nuestro museo con obras anteriores, como la de Gherardo Starnina, y posteriores, como la de Tiziano".

La directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, ha manifestado que "el esfuerzo realizado en los últimos años en mejorar la calidad de la colección del museo está dando sus frutos y está reforzando la imagen del centro de arte. Estamos trabajando en una política coherente de adquisiciones y se está generando confianza en los coleccionistas que miran al Bellas Artes de València como un de los mejores museos donde exhibir sus obras", y ha continuado: "Estamos satisfechos porque los valencianos podrán contemplar esta magnífica pieza del maestro Botticelli sin salir de la Comunitat Valenciana y por el reclamo que supondrá esta obra en el circuito del turismo cultural nacional".

"Un honor" para la familia Guardans Cambó

Rafael Guardans Cambó, en nombre de la familia de los descendientes del político y mecenas ha expresado que es "un honor" que el retrato de Michele Marullo Tarcaniota, "con el que tan íntimamente ha convivido nuestra familia durante casi un siglo, recale en el prestigioso Museo de Bellas Artes de València, sin duda uno de los más importantes de España".

Guardans Cambó ha añadido que en el marco del "espíritu filantrópico que Francesc Cambó transmitió a su hija y heredera, y ella y su marido a nosotros, hemos puesto reiteradamente a disposición del público esta excepcional obra del siglo XIV, prestándola para algunas de las más relevantes exposiciones de pintura del renacimiento a nivel mundial, y al Museo del Prado que la tuvo soberbiamente expuesta durante dos lustros".

Adquirido en 1929

En 1929, el político y empresario Francesc Cambó compró el cuadro y desde entonces forma parte de la colección Cambó de Barcelona. Helena Cambó, su hija, lo mantuvo siempre en el patrimonio personal de la familia y actualmente los nietos son los propietarios.

El propio Francesc Cambó definió este cuadro como 'la perla de su colección', que era abundante y que ha donado al Museo del Prado y al MNAC de Barcelona.

El Retrato de Michele Marullo Tarcaniota está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Real decreto 1572/1988, de 23 de diciembre. El cuadro se prestó en el año 2004 al Museo del Prado, donde permaneció hasta 2017. Recientemente ha sido exhibido en las siguientes exposiciones temporales: Museo del Prado. Exposición El retrato del Renacimiento (junio-septiembre 2008); Städel Museum (Frankfurt an Main). Exposición Botticelli: Likeness, Myth. Devotion (noviembre 2009-febrero 2010); The Metropolitan Museum (Nueva York). Exposición The Renaissance Portrait: From Donatello to Bellini (agosto-noviembre 2011), y Bode-Museum (Berlín). Exposición The Renaissance Portrait: From Donatello to Bellini (diciembre 2011-marzo 2012).