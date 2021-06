Calvo admite que los indultos son "una decisión política", que "no tardarán" y que son un "contrapeso" a los jueces

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, confirmó este jueves que los expedientes de indulto a los líderes condenados por el procés "no tardarán mucho" en resolverse. En una entrevista en Las Cosas Claras (TVE), Calvo admitió que "esta es una decisión política" del Ejecutivo de Sánchez y que el perdón a los independentistas tiene una evidente "significación política".

Calvo sostuvo, además, en que el indulto "existe en todas las democracias" y que esta figura "forma parte del juego de pesos y contrapesos de los tres poderes", el Ejecutivo, el Judicial y en Legislativo. "Ninguna democracia se ha desprovisto del indulto, lo tiene que saber la derecha, que está enredando y confundiendo a la ciudadanía", comentó la vicepresidenta primera.

En esta línea, afirmó que "es mentira que [los indultos] sean ilegales", que no se puedan conceder con el informe contrario del Supremo y la Fiscalía –como sucede en este caso– o que requieran del arrepentimiento de los condenados –que es un factor que la ley señala que hay que considerar, pero que no se exige expresamente–. "Es mentira", insistió Calvo.

La número dos del Ejecutivo recordó que los indultos se resolverán de forma "individualizada" y destacó la "reflexión" planteada en su carta por Oriol Junqueras, líder de ERC, quien se alejó de la vía unilateral y opinó que la medida de gracia contribuyó a rebajar el conflicto. A juicio de Calvo, ERC y PSC tienen que contribuir a que se abra paso "el diálogo".

Finalmente, acusó a la oposición, y muy especialmente al PP, de no tener "ninguna propuesta para Cataluña" y de no enfrentarse "al independentismo", sino "a Cataluña entera". "La derecha española procura que Cataluña se enfrente a España (...). No sabemos qué quiere hacer la derecha con Cataluña (...). No tiene prácticamente apoyos allí", zanjó.