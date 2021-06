La oposición denuncia el "caos" en Sanidad tras los vaivenes con las restricciones a la hostelería

Los partidos de la oposición han denunciado este martes la rectificación del Ministerio de Sanidad sobre las restricciones a la hostelería que el País Vasco y las comunidades del PP se negaron a adoptar. "Caos" y "falta de credibilidad" ha sido lo más repetido durante la jornada por parte del PP, Vox y Ciudadanos.

La portavoz popular, Cuca Gamarra, ha señalado con ironía que la orden de Sanidad había sido "la más breve en la historia de esta pandemia, solo ha durado 48 horas desde su publicación en el BOE". En este sentido, ha pedido al Gobierno que deje de tomar "medidas arbitrarias" y permita que "las comunidades autónomas aborden la desescalada" ante su "falta de credibilidad".

En la misma línea se ha expresado el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha lamentado que el Ejecutivo "siga sin apostar por el consenso y el acuerdo", lo que ha llevado a los tribunales a tumbar las medidas "impuestas" por Darias. "El Gobierno ha mirado para otro lado y las decisiones difíciles se las han dejado a las Comunidades Autónomas", ha sentenciado.

Vox denuncia el "caos" y admite que algunos miembros no se vacunarán

Más duro se ha mostrado Vox, que ha hablado de "caos". Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha advertido de que "ni los propios gobernantes saben a que atenerse".

En este sentido y dada la diversidad de criterios tanto en las restricciones como en las vacunas, ha reconocido que miembros de su partido han rechazado ponerse la vacuna e incluso no vacunarán a sus hijos cuando les llegue su turno. "Ahí está la libertad de vacunación", ha justificado. El número dos de la formación ha defendido que muchos expertos "han fallado" y los "españoles tienen criterio para tomar esta decisión, y entre esos españoles, miembros de Vox", ha reiterado sin dar nombres ni cargos. En todo caso, ha afirmado que, los que han rechazado o rechazarán la vacuna, "no son negacionistas, simplemente deciden no ponérsela", y ha restado importancia al asunto.