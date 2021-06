El alcalde afirma que el centro de salud en el hípico es competencia de la Junta y rechaza aportación municipal

Así lo ha indicado a Europa Press después de que la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, informase la semana pasada del proyecto de ampliación del centro de salud de Belén y San Roque en el citado enclave, para el que la Junta ha previsto tres millones de euros, aunque las instalaciones requieren una inversión mayor por lo que aludió a la implicación municipal, cuestión en la que ha incidido este lunes el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Manuel Bonilla.

El regidor ha precisado, en primer lugar, que "no se ha recibido solicitud formal por parte de la Junta" para la cesión de esa parcela. "Ha habido conversaciones, nos han pedido suelo, nos han pedido a nivel urbanístico qué condiciones tendría y cómo se podría desarrollar. Y nosotros hemos ofrecido suelo con unas condiciones que son bastante buenas y un espacio fabuloso para ellos", ha comentado.

Y ello, pese a que se estaba trabajando en "otros proyectos esperados y muy avanzados ya" que se han "dejado en un segundo plano para poder responder a la demanda de suelo" del Gobierno andaluz. Una Administración a la que, según ha recordado, compete "la puesta en marcha de un centro de salud, con todo lo que conlleva y los condicionantes".

En este sentido, Millán ha rechazado que se impute al Ayuntamiento una parte de la inversión -la viceconsejera estimó que la estructura del aparcamiento necesita 7,5 millones, "de los que el centro de salud solo supone unos tres millones" y miró al Consistorio de cara al resto, "para terminar la cubierta, que es una zona de espacio verde, y el cerramiento de la estructura junto con el adecentamiento y el ajardinamiento"-.

"Eso de que son cuatro o tres millones de su competencia y lo otro no... Es que tiene un componente muy específico ese sitio y hay que hacer otras actuaciones que van ligadas a eso", ha dicho. Se trata, según ha explicado, de "unos condicionamientos urbanísticos que debe cumplir esa parcela", como la cubierta vegetal, de modo que, "si no se respetan, no puede ejecutar el centro de salud".

El alcalde ha incidido en que "serían cuestiones que tienen que desarrollar para poder ejecutar en ese suelo, va ligado a la ejecución del centro de salud", por lo que "es una responsabilidad de la Junta de Andalucía que tiene que acometer la Junta".

Al respecto, ha apuntado que, si el Ejecutivo autonómico estima que no puede construir el centro con esos condicionantes, "se busca otra alternativa, pero el Ayuntamiento no va a asumir más cuestiones que no son de su competencia". "Si te sirve, te sirve; pero no digas que haga yo lo que no nos corresponde", ha apostillado.

En todo caso, ha reiterado la disposición a cooperar con la Junta para buscar otra ubicación si fuera necesario. "Ya hemos hecho un esfuerzo importante para que esté ahí (en el aparcamiento del hípico). Estábamos trabajando en un proyecto y lo hemos dejado en un segundo plano para cederlo porque la colaboración institucional es una buena oportunidad y la valoramos positivamente. Pero entendemos que la Junta es la que tiene que acometer el centro de salud y tiene que asumir esa inversión", ha concluido.