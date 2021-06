Segundo verano de la pandemia: vuelven los viajes y las copas nocturnas... y se van las mascarillas

En unas semanas entraremos en el segundo verano de la pandemia, que se presenta con notables diferencias con respecto al del año pasado y con la perspectiva de recuperar los viajes al extranjero, las copas nocturnas o incluso desprendernos de la mascarilla, por lo menos en los espacios exteriores. Estos son tres de los grandes cambios, ya acordados o todavía por pactar, que experimentaremos con respecto al verano de 2020, cuando las autoridades se vieron obligadas a poner freno a la apresurada apertura que había dado paso a la "nueva normalidad" que había decretado el 21 de junio anterior.

Doce meses después, el verano de 2021 se afronta de una manera muy distinta. Todavía en pandemia y con restricciones –que podrían sufrir cambios en función de la evolución del virus–, pero con una vacunación que se traduce en la caída de contagios y en la gravedad de sus consecuencias.

Mascarillas

Cuando salimos del confinamiento de 2020, la disponibilidad de mascarillas en las tiendas por fin se había asegurado, pero sin pautas homogéneas sobre cómo utilizarlas. De no ser "necesarias" pasaron a ser "recomendables", hasta que en el mes de junio un decreto estableció que sería obligado su uso bajo la amenaza de una multa de 100 euros. Así, las mascarillas se generalizaron e incluso paseamos con ella por la playa.

La obligación de llevarlas continúa, pero ya se avista un horizonte -cercano, al parecer- en el que podremos prescindir de ellas, por lo menos en espacios exteriores o en contextos con una elevada tasa de vacunación como en las residencias de ancianos.

El Ministerio de Sanidad está preparando una propuesta para las comunidades y Castilla-La Mancha ha sido la primera en intentar poner fecha al fin de las mascarillas en el exterior. Su presidente, Emiliano García-Page, confío en que ocurra a principios de julio. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, apuntó a "julio, agosto" y Murcia también espera poder tomar la decisión en julio. "Más pronto que tarde", dicen en Baleares. Tras pedir "prudencia" porque no lo ve tan "urgente ni oportuno", la Comunidad de Madrid no pone fecha concreta pero ya contempla que para la vuelta al cole los niños no tengan que utilizarla en el recreo.

Viajes

El verano del año pasado nos dimos con un canto en los dientes por poder volver a salir de casa y viajar por España. Las alternativas eran complicadas. Para Estados Unidos, la UE era -y sigue siendo- un territorio desde el que no se aceptaban las llegadas y, aunque entre junio y julio volvieron a desaparecer las fronteras interiores que se levantaron por el coronavirus, muchos países europeos imponían cuarentenas a los turistas.

2021 se plantea de forma distinta, al menos para visitar otros países europeos. El 1 de julio se estrenará oficialmente su 'pasaporte Covid', que permitirá los viajes dentro de su territorio a ciudadanos europeos que acrediten estar vacunados, tener anticuerpos o, en su defecto, una PCR negativa. En principio, no debería exigirse nada más, aunque finalmente los gobiernos europeos consiguieron reservarse la potestad de introducir restricciones adicionales.

Ocio nocturno

El cierre de discotecas y locales de copas a mitad de agosto del año pasado fue una de las señalas más evidentes de que las cosas no iban bien. No habían pasado ni dos meses desde el final del estado de alarma y la segunda ola empezaba a aparecer.

Aunque algunos gobiernos regionales, como el de Madrid, lo habían decretado días antes, el 14 de agosto, Ministerio y autonomías lograron una infrecuente unanimidad para cerrar discotecas, salas de baila y bares de copas que solo ahora, diez meses después, empezará a reabrir.

Tal y como acordó la semana pasada el Consejo Interterritorial, será en la zonas que estén fuera de peligro o en zona de riesgo medio o bajo (hasta una incidencia a 14 días de 150 casos por cada 100.000 habitantes, por ejemplo) y sólo hasta las dos de la mañana.

Vacunación

Es la gran diferencia con respecto al verano pasado, que condiciona todas las demás. El año pasado, tener una vacuna contra la Covid a final de año se veía como el pronóstico más optimista. Doce meses después, se espera que en esta estación se alcance la cifra mágica del 70% de ciudadanos vacunados, que marcará la inmunidad de grupo.

De momento, esta semana se ha alcanzado el objetivo intermedio de tener 10 millones de personas con pauta completa y otros 18,7 millones están a medio camino y ya tiene una dosis puesta. El 70% representa 33 millones de personas y, cuando se alcance, previsiblemente empezará una nueva etapa de las restricciones, porque los límites al ocio nocturno y a la hostelería acordados esta semana estarán vigentes hasta ese momento.