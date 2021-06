Cvirus.- El 50% de la població valenciana està protegida per haver sigut vacunada o superat la malaltia

En concret, segons l'última actualització d'ahir, fins avui, s'ha administrat un total de 2.792.578 dosi, mentre que la xifra total de positius des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 394.939 persones.

Puig, en la roda de premsa per a informar de les noves mesures que estaran vigents per la covid, ha destacat que la Comunitat Valenciana aconseguirà les 3 milions de dosis administrades aquesta setmana i un milió de persones està ja immunitzada en haver rebut la pauta completa: dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen.

A més, el 95% de les persones majors de 60 anys a la Comunitat Valenciana ja han rebut almenys una dosi, la qual cosa suposa que la població "més vulnerable ja està protegida". Per açò, ha volgut mostrar el seu agraïment a l'equip de vacunació pel "esforç extraordinari" que estan realitzant i la seua "amabilitat i tracte humà" que estan aconseguint que siga "un procés de vacunació modèlic".

D'altra banda, preguntat per les crítiques del sector turístic per iniciar la temporada sense que tot el personal estiga ja vacunat, ha exposat que gran part de la plantilla ja està protegida perquè formen part d'eixe 50% de valencians que ja estan protegits.

A més, ha recordat que l'estratègia de vacunació es va acordar en el Consell interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), que va establir que després de la inoculació dels grups essencials es passara a vacunar per grups d'edat i ha apuntat que molts altres sectors fonamentals, com el de la distribució o alimentació, tampoc ho estan com a sector.

No obstant açò, ha recalcat que el procés "avança de forma considerable" i ha defès que el criteri de l'edat és "una decisió equitativa, justa i dins de les possibles la més clara".

SEGONA DOSI D'ASTRAZENECA

D'altra banda, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha explicat que estan recopilant les dades d'elecció de la segona dosi als menors de 60 anys que havien sigut vacunats amb AstraZenaca donat el termini per a respondre el SMS va finalitzar anit a les 00.00.

D'aquesta manera, s'està comptabilitzant aquells que ha omplert el formulari per a rebre la segona dosi d'AstraZenaca i aquells que no han dit res que seguiran inoculats amb els sèrums de Pzifer. Barceló confia a poder disposar entre hui i demà de les dades.