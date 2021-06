Ayuso, sobre los límites a la hostelería y ocio nocturno: "Que conmigo no cuenten para arruinar a más ciudadanos"

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado este jueves que su Gobierno no acatará las medidas contra el coronavirus acordadas ayer en el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud. "Que conmigo no cuenten para arruinar a más ciudadanos", ha sostenido.

"Mientras no sea obligatorio lo que no vamos a ir es contra los intereses de los ciudadanos. Esta imposición llega tarde y se vuelve a cebar con la hostelería, que conmigo no cuenten para arruinar a más ciudadanos, ni hosteleros ni comerciantes", ha manifestado, ante los medios, tras su visita a las obras de la estación de Metro de Gran Vía.

Ayuso ha querido dejar claro que no se trata de una cuestión de "rebeldía" por su parte porque "rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos".

De este modo, ha hecho hincapié en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está utilizando la pandemia para ocultar la subida de impuestos, la subida de la luz y sobre todo para conseguir dinero de manera vergonzosa". A su parecer, "todo lo que está haciendo ahora mismo sobre todo trata de tapar lo que está ocurriendo realmente" como "los indultos" o que está "destrozando España".

Sánchez utiliza la pandemia para ocultar los indultos y las subidas de la luz y los impuestos.



Sólo hace las cosas por imposición o con mentiras.



Seguiremos con las normas sanitarias de Madrid, que son las que funcionan. pic.twitter.com/SjaJLVA412 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 3, 2021

"Estamos hablando de una imposición política que no es sanitaria, y que es arbitraria. Quiero dejar claro que todo lo que hace este Gobierno siempre es o por imposición o con mentiras", ha añadido.

La 'popular' ha subrayado que para que sea obligatoria debería haberse aprobado "por unanimidad". En ese sentido, ha destacado que "las comunidades autónomas que estamos en contra de esta norma, que viene tarde y no se basa en ningún informe sanitario, representamos a más de 30 millones de españoles. Díganme que unidad es esa a la hora de imponer una norma de esas características. Eso se hace en un parlamento", ha remarcado.

Para Ayuso, no tiene sentido que "a estas alturas, después no haber hecho absolutamente nada durante toda la pandemia, ahora que por fin las cifras ya son para toda España mucho mejor intenten imponer estas normas que directamente atentan contra la normalidad de un encuentro como puede ser la EBAU, las ferias de Ifema o las propias bodas", ha indicado.

"Los cierres perimetrales en Madrid lo único que han provocado es que subiera el contagio. Mientras estemos dentro de nuestras propias competencias, sin rebeldía y buscando lo mejor para nuestros ciudadanos, tomaremos las decisiones más equitativas y productivas", ha concluido.

¿Qué te parece que Sanidad imponga ahora los límites de ocio nocturno a las autonomías? Bien, es mejor que se centralicen estas medidas de desescalada a nivel estatal. Mal, cada comunidad debería poder regular los horarios en su territorio. No lo tengo claro.

Madrid, dispuesta a ir los tribunales

Por su parte, el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha insistido este jueves en que el documento que emanó de la Interterritorial de este miércoles está "desfasado" y "alejadísimo del sentido del sentido común".

Además ha abundado que a ojos de Madrid significa "un nuevo atropello" del Gobierno, porque no fue fruto del consenso entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. De ahí, que Madrid esté dispuesta a llevar el plan de Sanidad a los tribunales.

La Comunidad insiste en que los acuerdos que emanan del Consejo Interterritorial deben ser por "unanimidad" y como no se dio --, no se sienten obligados. Siguiendo el mismo razonamiento Madrid ya recurrió a la justicia, el pasado otoño, otro documento de este organismo: el que le obligaba a cerrar perimetralmente la región por la elevada incidencia.

Se esgrimió entonces desde Sol que no había sido un plan de medidas consensuado y se anunció que no se aplicaría. A los pocos días, el Gobierno central decretó 15 días de estado de alarma en Madrid.

El responsable madrileño de Sanidad ha contestado este jueves a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una entrevista en Onda Cero, donde ha señalado que el documento de la Interterritorial no implica que Madrid tenga que cerrar perimetralmente y aplicar otras restricciones en diferentes ámbitos. Su eficacia, ha asegurado Darias, se limita a la hostelería y al ocio nocturno.

"Le diría a la ministra que debe aprenderse los documentos que salen de su propio ministerio", ha ironizado Ruiz Escudero, que ha explicado que lo acordado este miércoles es un documento de Actuaciones de respuesta coordinada que contiene muchas más medidas que sobre bares, restaurantes y discotecas.