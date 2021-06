TheGrefg se convirtió en el centro de la polémica este lunes después de que, tras notarse algún síntoma de Covid, decidiera hacerse un test rápido en un directo en Twitch. El youtuber, que el pasado miércoles había estado en un evento multitudinario de influencers organizado por Ibai, se echó las manos a la cabeza al dar positivo y no se lo creía, pero finalmente, otra prueba rápida y una PCR lo confirmaron.

Muchas fueron los usuarios que lo criticaron por hacer un streaming así, pues parecía que banalizaba con un hecho tan importante como el coronavirus. De hecho, incluso algunos de sus compañeros de profesión como Knekro lo criticaron por ello, pues algunos estuvieron en contacto con él en La velada de Ibai.

Por ello, Grefg ha decidido borrar algunas de sus publicaciones y se ha disculpado públicamente en sus redes sociales: "No pensé en lo grave que es generar incertidumbre entre si eres positivo o negativo".

"Mi actitud desde que salió positivo en el test de antígenos fue la de tratar el asunto con seriedad, aislarme y acabar el directo lo antes posible para avisar a todas las personas con las que había estado", declaró en Twitter. "Esta actitud no justifica el planteamiento del directo y, por ello, pido disculpas".

"Desde mi posición, solo puedo prometer tratar con la máxima seriedad este tema e intentar transmitir la mejor y más útil información durante mi cuarentena", añadió y explicó que se encontraba bien al margen de su tos.

Después, subió un vídeo a YouTube explayándose más sobre el tema y no lo monetizó. Además, aseguró que el dinero ganado en el directo, 871 dólares, lo donará a una organización benéfica que sus suscriptores elijan.

"El fallo está en que no puedo hacer un directo y generar una incertidumbre de si voy a tener o no la Covid, porque es una enfermedad muy grave que nos ha afectado a todos", dijo en su vídeo y quiso exculpar a la celebración de Ibai. "Me gustaría deciros que en el evento de boxeo de los youtubers fui sin síntomas. Todos cumplimos la medida de seguridad de hacernos nuestro test de antígenos y allí di negativo, como todo el mundo. Pero es que puedo haber pillado la Covid en el evento de Ibai o lo puedo haber pillado después, en Andorra",