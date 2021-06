Los internautas, contra The Grefg por el 'show' de la PCR y "jugar con el Covid": "Muy bien de la cabeza no está"

El show montado por TheGrefg respecto a la prueba del coronavirus y su posterior positivo en la enfermedad ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde el youtuber ha recibido multitud de críticas por ello.

El streamer, que tiene el récord de espectadores en Twitch y se acaba de mudar a Andorra para tributar menos, empezó su directo y procedió a introducirse el bastoncillo en sus fosas nasales. Aunque le costó hacerlo, pues no se atrevía a meterse el hisopo por la nariz, finalmente lo hizo, luego metió el palo en el líquido y echó su contenido en el test.

De repente, tras mirar fijamente y grabar la prueba, aparecieron dos líneas confirmando lo peor: tenía Covid. "No, ¿verdad? No. Hostia puta, que creo que es positivo. No, mi vida está sobrepasando algo que no puede...", dijo titubeando mientras miraba las instrucciones del test. "Pero si yo estoy bien, tengo una tos tonta. Claro, es que a cada persona le afecta de una manera".

Entonces, el streamer quiso hacerse otra prueba, pues tenía más. "Esto es un positivo de la puta hostia, y yo solo he tenido un día de fiebre, que lo pasé medio mal. Y tampoco tan mal, estaba débil. No me lo puedo creer, ¿quién me lo ha pegado? Tengo tos, ¿vale?", continuó consolándose.

Entonces, uno de sus suscriptores le recordó que tenía que avisar a los asistentes a La velada de Ibai, el evento multitudinario de influencers celebrado el pasado miércoles 26 de mayo en el que diferentes personalidades de internet españolas se enfrentaban en combates de boxeo. "Es que a lo mejor lo he pillado allí", aseguró el joven, quien hace unos días compartió su viaje a Londres, presumiendo de caminar sin mascarilla por la calle, algo no obligatorio allí.

Un caldo de cultivo propicio para que en internet le hayan llovido las críticas por, señalan los usuarios, su irresponsabilidad y por "jugar" con esta enfermedad que ha causado la muerte a millones de personas en el mundo.

Resumen Grefg:

Hace una semana ibas fardando por Instagram de que en Londres no era obligatorio mascarilla e ibas de sobrado y pillastes covid. Después fuistes a lo de ibai.

Y encima ahora haces un puto SHOW de la PCR de una enfermedad que ha MUERTO millones de PERSONAS

En fín.. pic.twitter.com/EVJ3gWkK6R — Kinuis (@Kinuis1) May 31, 2021

Bueno, me alegro de haber estado jugando al LoL y no haberme enterado de lo del stream PCR porque le abro un boquete a la pantalla del puñetazo que le meto. — Felipe Zeta Girocompleto (@Felipez360) May 31, 2021

Para mí Grefg es el ejemplo perfecto de chaval al que le llegó la fama demasiado pronto cuando aún era un niñato y por tanto se ha quedado estancado ahí. — Mario_Tierra (@Tierra100able_) June 1, 2021