La casita de chocolate, versión piscina, a mitad de precio: así es el hinchable con el que conquistar a nuestros hijos

Aunque junio está siendo un mes cambiante en cuanto a las temperaturas, las ganas de disfrutar del aire libre (¡y los muchos planes que nos ofrece!) no cesan de aumentar. De hecho, mientras esperamos que lleguen los días de vacaciones para poder viajar hasta el destino que hemos elegido este año, las barbacoas en casa se convierten en la mejor opción para huir del calor pre estival al tiempo que disfrutamos de algún que otro chapuzón, ya sea en una piscina de obra o una de las hinchables que tanto triunfan entre los más pequeños (¡y entre los usuarios de Amazon!). Y es que no hay año que esta fórmula para refrescarse en el jardín, en la terraza o en el patio (teniendo siempre en cuenta la capacidad y peso de la que disponemos) no triunfe.

Por eso, tampoco es de extrañar que en el catálogo del gigante de las compras online podamos encontrar numerosos modelos aptos para todos los gustos y edades con los que disfrutar de los beneficios de la piscina en casa. Aunque, todo hay que decirlo, desde 20deCompras tenemos debilidad por las multiactividad: además de refrescarnos, nos proponen una inmersión en una aventura acuática... ¡como esta a mitad de precio de la Casita de Chocolate!

Esta piscina multiactividad hará las delicias de los más pequeños. Amazon

Este modelo tiene una capacidad de 206 litros de agua en la parte más grande y de 168 en la más pequeña. Incluye tobogán con base acolchada, aro con pulverizador de agua, dos piruletas extraíbles, dos rampas para lanzar bolas, seis pelotas y juego de tres arcos. Todos ellos están elaborados con vinilo extra resistente para aguantar la energía de los más pequeños. Aun así, es recomendable ubicar esta piscina en zonas firmes y niveladas, lejos de zonas de barro o arena y también es recomendable colocar un tapiz protector si va a estar sobre el césped.

Y si prefieren el jurásico...

Además del modelo de chucherías, en el catálogo de Amazon encontramos otras propuestas interesantes para hacer las delicias de los más pequeños, como este ambientado en el jurásico y en los dinosaurios. En este caso, tiene una capacidad de 216 litros y está fabricada en vinilo resistente. En cuanto a la capacidad, es perfecto para tres niños e incluye un tobogán con base acolchada para amortiguar la caída. También incorpora seis bolas para poder realizar juegos. Incluye un kit de parches para reparar pequeños pinchazos.

Esta piscina es perfecta para los amantes del jurásico. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.