Fnac rebaja a mitad de precio la barbacoa de Sogo que se convierte en una plancha para disfrutarla todo el año

Aunque todavía no ha comenzado de forma oficial el verano, los planes estivales ya comienzan a protagonizar nuestra agenda y más desde que hemos puesto a punto nuestra terraza con muebles versátiles que cumplan varias funciones. De hecho, estamos deseando estrenar nuestra mesa que en su interior esconde una nevera para que así no tengamos que levantarnos hasta la de la cocina. Esta es una de las novedades que hemos incluido este año en esta estancia exterior que el año pasado reivindicó su importancia en un hogar. De hecho, se ha convertido en un indispensable de los planes de verano, sea cual sea el espacio del que dispongamos, porque, si contamos con buenas soluciones, no hay terraza o balcón pequeño que no se pueda aprovechar.

En este sentido, uno de los planes que más apetece celebrar al aire libre son las barbacoas, puesto que son la excusa perfecta para pasar una jornada entre buena comida, refrescantes bebidas y una agradable compañía. Además, estas experiencias gastronómicas no son incompatibles con celebrarse en casa, sobre todo si apostamos por las cada vez más populares barbacoas sin humo o por las soluciones con las que podemos incluso prepararla en el microondas. Cualquiera de ellas se pueden conseguir a muy buen precio y más si aprovechamos los modelos en oferta que hemos encontrado en FNAC: en concreto, el modelo de Sogo de 2.000 W está rebajado casi a mitad de precio para que, de costarte 89 euros, ahora pueda ser tuya por menos de 46. ¿Listos para disfrutar del verano?

Barbacoa convertible de Sogo. FNAC

Por qué escoger esta oferta de Fnac

Además de una rebaja del 50% que hace que los amantes de las barbacoas tengan muy difícil decir no, este modelo de Sogo tiene buenas prestaciones que compensan (¡más si cabe!) su compra. Con una amplia zona de cocción (41.4x23.9 centímetros) que, sin embargo, no se traduce en unas dimensiones excesivas que no encajen en casa, bien sea el jardín o la terraza, este modelo con patas desmontables incluye termostato, para regular la temperatura; luz indicadora de encendido y apagado; y una bandeja recoge grasa, para evitar que la suciedad de la cocina llegue al suelo. También cabe destacar que, gracias a que la parte de la parrilla y las patas se separan con facilidad, la limpieza de este pequeño electrodoméstico es muy sencilla, permitiendo que siempre esté lista para un próximo uso.

Según los fabricantes y la propia web de Fnac, esta barbacoa de Sogo, con potencia de 2000W y dos alturas, está indicada para cocinar carne, pescado, verduras y tubérculos hasta su punto óptimo para que disfrutar de una comida rica y al aire libre esté al alcance de todos.

