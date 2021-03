Cómo sacar partido a tu balcón esta primavera: así es la mesa plegable (¡y colgante!) que no ocupa espacio

La primavera se acerca a toda velocidad. Se trata de la época perfecta para disfrutar de terrazas; y es que con la subida de las temperaturas todo se vuelve más agradable (no olvides preparar tu piel para el calor). No obstante, con la pandemia todavía presente en nuestras vidas, todo pareciera indicar que esta también será la temporada de los balcones en casa. A estas alturas, es momento de poner a punto nuestros espacios para darles vida y sacarles más partido que nunca.

Ojo que tener un balcón es una suerte que no todos pueden disfrutar. Entonces, si eres uno de los afortunados, es momento seguir una serie de trucos para aprovecharlo mejor. La clave está en aplicar imaginación y creatividad. Según expertos en decoración, la vida de los balcones depende de las plantas (especialmente en primavera). Si tienes dudas, los jardines verticales nunca fallan (intenta mezclar verde y color). Las paredes siempre son un aliado.

Si se trata de muebles, no olvides elegir en función del clima (tenemos claro que norte, centro o sur no es lo mismo). Ya sea silla o butaca, materiales como la madera, plástico o foja no pasan de moda. Ahora, si apostamos por los detalles, no deben faltar luces (ojalá colgantes tipo guirnaldas LED) ni coloridos cojines de todo tipo de tamaños. Si estás pensando en una jornada más romántica, las velas son perfectas.

¿Y la mesa? No debemos olvidar que siempre todo gira en torno a la comida y la bebida. Un buen vino, una caña o un picoteo de primavera deben contar con una buena mesa. Es por esto que en 20decompras fuimos en búsqueda del mejor modelo plegable para sacar partido a tu balcón. La principal ventaja de este tipo de artículos es que son ajustables en distintas posiciones. Este modelo de acero con revestimiento de plástico de Greenmotion tiene casi cinco estrellas doradas y puede ser tuya por solo 40,95 euros.

Ideal para aprovechar el espacio exterior, la mesa de plegable de Greenmotion. Amazon

La mesa ideal para sacar partido a tu balcón

Mesa de pared hecha de acero con revestimiento de plástico para mayor durabilidad y resistencia; dimensión: aprox. 60 x 40 x 56 cm; peso: aprox. 4,5 kg; color: antracita

para mayor durabilidad y resistencia; dimensión: aprox. 60 x 40 x 56 cm; peso: aprox. 4,5 kg; color: antracita Es colgante y ajustable en altura (4 posiciones);con clavijas de enganche para colocar la mesa en las barandillas del balcón o la terraza (gracias a su reducido peso, también se puede montar en la pared),

en altura (4 posiciones);con clavijas de enganche para colocar la mesa en las barandillas del balcón o la terraza (gracias a su reducido peso, también se puede montar en la pared), Es abatible, ideal para pequeñas terrazas y balcones con poco espacio. Ofrece suficiente espacio para comida y bebida.

La mesa suspendida es estable, durable y resistente a la intemperie; muy práctica, útil y funcional; su estructura robusta permite poner también flores, libros, periódicos y otras cosas

a la intemperie; muy práctica, útil y funcional; su estructura robusta permite poner también flores, libros, periódicos y otras cosas De diseño elegante y color antracita la mesa mueble encaja muy bien en todo tipo de terrazas y balcones; ocupa poco espacio; fácil de limpiar y mantener.

