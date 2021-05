El secreto para disfrutar de una barbacoa en el microondas lo tiene Lékué (¡y ahora está de oferta en Amazon!)

Las altas temperaturas están a punto de llegar para quedarse. Con ellas, el terreno gastronómico se transforma y los platos calientes del recetario dejan paso a recetas más refrescantes y a planes al culinarios al aire libre. Así, las barbacoas son unas de las propuestas foodie favoritas llegado este momento del año. No es de extrañar porque no hay quien pueda resistirse a su inconfundible sabor, ya sea en carnes, pescados o verduras. Claro que no siempre podemos disfrutarlas, puesto que se requiere de un lugar acondicionado para prepararlas sin peligro.

Sin embargo, los deseos foodies han sido escuchados y ahora existen barbacoas que, además de evitar que el humo invada todo nuestro hogar, nos permiten disfrutar del sabor de la parrilla... ¡y sin tener que hacer obras! Además de soluciones portátiles que siguen necesitando carbón u otras alternativas vegetales para su funcionamiento, también existen pequeños electrodomésticos que nos permiten cocinar en el microondas y obtener el mismo sabor. ¿Todavía no conoces el microwave grill de Lékué?

Este gadget funciona como una parrilla que nos ofrece la textura, el sabor y las inconfundibles rayas de la barbacoa sin tener que manchar más de lo necesario ni incluir un nuevo aparato en nuestro jardín. Basta con unos minutos en el microondas para conseguir deliciosas recetas para disfrutar en cualquier momento. Lo mejor de todo es que ahora está rebajada un 20% en Amazon y puedes ahorrarte 7 euros en su compra. ¿Listo para exprimir el verano?

Parrilla grill, de Lékué. Lékué

Si hay algo que nos enamora de este gadget es que es ideal para disfrutar de una barbacoa casera sin humo, pero con todo el sabor que se espera de esta delicia. Para ello, se sirve de dos planchas fabricadas en acero y una superficie de silicona que consigue crear el efecto grill que da textura y sabor a brasa a los alimentos que elijamos, ya sean verduras, carnes o pescados. Además, las placas son compatibles con el lavavajillas para evitar darnos trabajo extra.

Y para los que no renuncian a los clásicos...

En el catálogo de Amazon también hemos encontrado rebajado el estuche de silicona más famoso de la marca que, en vez de estar a la venta por 20 euros, puedes llevártelo por algo menos de 16. Una buena oportunidad para los que aún no lo tiene o para aquellos que, enamorados de sus propiedades, para conseguirlo más barato de lo habitual y para sacarle mucho partido a las verduras al vapor.

El estuche rebajado de Lékué. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.