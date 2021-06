El Gobierno ha evitado pronunciarse este martes sobre varias informaciones que indicaban que un avión oficial del Gobierno argelino despegara este martes desde ese país para recoger en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y se haya dado la vuelta cuando sobrevolaba Ibiza.

Según ha podido saber este periódico, sería la segunda vez que Argelia intenta repatriar al líder del Frente Polisario, ya que el pasado lunes despegó también otro avión sin éxito.

La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, fue cuestionada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, asegurando que "no le consta" dicha información. "No tengo constancia de que se haya intervenido respecto a ninguna cuestión de las que comenta. En el día de hoy el dirigente del frente polisario está declarando ante la justicia y no puedo hablar de su estado de salud ni de sus posibilidades de alta, ya que el interesado quiere proteger esta información confidencial", ha indicado.

Según la información publicada en "El Confidencial", un "jet" habría salido a primera hora de Argelia con ese objetivo y "sin embargo, cuando la aeronave llegó a la altura de la isla de Ibiza, ya en el espacio aéreo español, dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Argel".

Sin actuación de Exteriores tras la decisión del juez

No ha habido actuación alguna desde Asuntos Exteriores "ni de ningún vuelo que se haya vuelto", ha precisado Montero.

La portavoz ha recordado que Ghali declaraba esta mañana en la Audiencia Nacional y ha apelado a la independencia del Poder Judicial, porque será quien tome una decisión sobre él. Así, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya la ha vuelto a rechazar enviar a prisión a Ghali, a quien ha pedido estar localizable tras tomarle declaración por varias querellas interpuestas contra él.

Tampoco ha querido Montero hablar del estado de salud de Ghali y de si hay posibilidad de que le den el alta hospitalaria, ya que "la persona interesada quiere proteger esta información, que es confidencial", aunque le ha deseado su pronta recuperación, como a todos los que están enfermos, ha concluido.