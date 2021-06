El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se inclina por no adoptar medidas preventivas contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, más allá de solicitar un teléfono en el que esté localizable. No está previsto, pues, que el magistrado acuerde la retirada del pasaporte o su detención preventiva. Al menos así lo ha avanzado la defensa de la acusación particular, María José Malagón, a la salida de la vista que se ha producido este miércoles en la Sección número 5 de la Audiencia. Fuentes judiciales aseguran, no obstante, que la decisión aún no es oficial hasta que el magistrado no notifique el auto. La Fiscalía ha asegurado que no cree que exista riesgo de fuga y la defensa ha insistido en su colaboración con la Justicia.

