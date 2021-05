El caso Ghali ensombrece la salida de la crisis: España preparó durante dos semanas la llegada del líder polisario

El Gobierno español estuvo preparando durante unas dos semanas el traslado a la Península del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, tras conocer que se encontraba en estado grave por coronavirus. Además, las autoridades españolas permitieron que Ghali ingresara con una identidad falsa, una decisión que justifican en motivos de seguridad.

Según fuentes diplomáticas consultadas por Heraldo de Aragón, Ghali entró a España por la base aérea de Zaragoza por sus especiales condiciones y cercanía al hospital San Pedro de Logroño, donde el saharaui -reclamado en España por crímenes contra la humanidad- fue ingresado en la UCI.

Supuestamente, Ghali se contagió de coronavirus por un familiar de su entorno y fue ingresado de urgencia en un hospital de Argel. Sin embargo, su situación empeoró con rapidez y se decidió su traslado a España el 18 de abril en un avión medicalizado de la Presidencia de Argelia.

Este jueves, el líder del Polisario ha sido trasladado a planta tras mejorar su neumonía bilateral severa, según ha confirmado el delegado saharaui en España, Abdulah Arabi, al citado diario aragonés.

El traslado de Ghali a la Península ha sido uno de los detonantes de la crisis migratoria y diplomática entre España y Marruecos en Ceuta después de que miles de personas -en su mayoría marroquíes- cruzaran la frontera entre las dos países con la connivencia de las autoridades marroquíes.

Ahora, Ghali se enfrentará de nuevo a la acción de la justicia después de que el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional reabriera esta semana la causa por torturas, detenciones, lesiones, desapariciones y genocidio que pesa sobre él.

Pedraz ha citado al acusado para declarar el 1 de junio, pero la Fiscalía señaló que la citación "no procede" hasta que su estado de salud no mejore. Al no haber tomado una medida cautelar sobre el líder del Frente Polisario, fuentes diplomáticas consultadas por Heraldo de Aragón señalaron que en los próximos días Ghali podría regresar a Argelia desde la Base de Zaragoza en el mismo avión medicalizado de la Presidencia sin prestar declaración.