Álvaro Sanz: El cumplimiento del acuerdo con el PSOE "no va a la velocidad que IU necesita y quiere"

"Le decimos al Gobierno de Aragón que tiene que cumplir con IU porque lo que firmamos en 2019 ahora es imprescindible", ha proseguido Sanz en una entrevista concedida a Europa Press.

Dicho acuerdo, firmado por IU y el PSOE el 29 de julio de 2019, incluye medidas como reforzar la Atención Primaria, aumentar el parque de vivienda pública para alquiler social, eliminar la figura de los falsos autónomos y exigir al Gobierno de España el pago de la "deuda histórica".

Sanz ha manifestado que "la pandemia ha cambiado las prioridades de todos y hemos asumido trabajar y remar en la dirección de salir de una forma social" de la crisis derivada de la COVID-19. "Hemos sido muy propositivos en los peores momentos y después también".

"Ahora estamos en una fase de pensar cómo queremos salir a futuro de esta situación con los fondos europeos; vemos el incremento de las brechas sociales, la debilidad del sistema sanitario, la necesidad del refuerzo en educación, todas esas cosas que ya formaban parte del acuerdo de investidura con el PSOE, que ahora cobran mucha más importancia".

Sobre el PAR ha señalado que "tiene un acuerdo con Podemos, CHA y PSOE en el que hay cuestiones que, a nuestro juicio, nos impiden hacer políticas progresistas", como el caso del debate sobre la fiscalidad, que "tiene que ser resuelto porque si no estaremos haciendo una dejación de funciones, estaremos dejando una hipoteca futura".

"De la misma manera que la COVID-19 ha hecho repensar todo, también los acuerdos firmados por el PAR en el marco del Gobierno, que impiden hacer políticas de izquierdas", más cuando "no hay posibilidad ahora mismo de un Gobierno de derechas alternativo: No me imagino a VOX pactando con Cs, PP y PAR".

En el caso de VOX, con tres diputados y en la oposición, "su hoja de ruta es otra", en el sentido de que "la ultraderecha está para hacerse líder de YouTube y explotar burbujas de desafección", lo que a Sanz le parece "irresponsable". Ha expresado que "en un momento como este la salida de la crisis no puede ir por la vía del egoísmo, sino de la salida colectiva, con justicia y solidaridad".

También ha dicho que "a veces es incoherente no querer estar en determinados marcos de acuerdo y luego exigir que se cumplan", en referencia a la Estrategia de Recuperación Social y Económica, a la que VOX no se adhirió.

AUDACIA Y VALENTÍA

Álvaro Sanz ha considerado que "falta audacia para fortalecer el sistema público" en la Comunidad Autónoma, que "falta valentía para avanzar en un modelo que permita tener los recursos para financiar los servicios públicos".

Además, "tenemos pendiente la planificación energética; se van a desplegar las renovables sin ningún tipo de rigor, control ni planificación", "la economía social está parada" y se sigue apostando por "un modelo de desarrollo agroalimentario que no tiene en el centro al ganadero ni al agricultor, sino modelos que 'uberizan' el campo, de grandes mataderos, grandes empresas con intereses especulativos y ajenas al sector". Todo esto "son debates que se tienen que poner encima de la mesa y no se están poniendo debidamente".

En las Cortes "hemos sido muy críticos con la Ley de Simplificación Administrativa y votamos en contra de varios Decretos", también contra alguna Sección de la Ley de Presupuestos de 2021, ha expuesto Sanz, quien ha mencionado su apoyo a la Prestación Aragonesa Complementaria, de forma que "IU mantiene una hoja de ruta propia que se basa en la negociación permanente, la concreción permanente y la exigencia del cumplimiento de los acuerdos: Somos honestos a la hora de cumplir los acuerdos y exigimos esa misma honestidad".

COALICIÓN "IMPRESCINDIBLE"

Sanz ha aludido al pacto de Unidas Podemos, coalición electoral de la que forma parte IU, con el PSOE para conformar el Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez.

Esta coalición "esta siendo imprescindible para intentar salir de la crisis de diferente manera a cómo se salió de la anterior", la de 2008, en alusión expresa a la implantación de los ERTE, que "dejan clara la vocación de una formación que está en el Gobierno y cuando vienen mal dadas está intentando salir de la crisis sin dejar a nadie en el camino".

También ha mencionado el Ingreso Mínimo Vital (IMV), "que tiene que despegar definitivamente y que, sin lugar a dudas, va a ser un hito histórico en el desarrollo de los derechos sociales", así como el incremento de las medidas para fortalecer la atención a la dependencia "y toda la pelea que está habiendo para avanzar en una reforma laboral pactada con las organizaciones empresariales y sindicales, que recupere de alguna manera la centralidad del trabajo". Asimismo, ha continuado, la política de becas universitarias y la defensa del medio ambiente.

"Hay muchas cuestiones que se están poniendo sobre la mesa en un escenario complicado y se está intentando gestionar de forma distinta", ha expresado Sanz, para quien "muchas cosas son muy mejorables, pero no hay que dudar de que el pape de IU y Unidas Podemos es importante; la alianza con Podemos ha sido importante".

INDULTOS

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno de España indulte a los presos de la causa del 'procès', Álvaro Sanz ha considerado que "judicializar la vida política es un error porque no soluciona los problemas políticos", de manera que "en un contexto tan complejo lo que hay que hacer es facilitar las vías de diálogo político para solucionar problemas políticos que no pasen por la judicialización".

"La política no la pueden hacer los tribunales, igual que la justicia no la podemos hacer los políticos, por el principio de separación de poderes", ha aseverado, tras lo que ha propuesto "reformular determinadas leyes que generan sentencias desproporcionadas" ya que "no tiene sentido que haya políticos en la cárcel en el siglo XXI".