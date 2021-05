Candela Peña vuelve a denunciar el acoso que está recibiendo en redes sociales: "Estoy aterrada"

La semana pasada, la actriz Candela Peña denunciaba públicamente, a través de su perfil de Instagram, el estar recibiendo amenazas de muerte dirigidas a su hijo de 9 años. Hoy ha vuelto a hacerlo añadiendo más información y pidiendo ayuda a la Policía.

Candela Peña no está pasando por su mejor momento, a pesar de que en lo profesional se encuentra muy activa y apareciendo frecuentemente en el programa La Resistencia como colaboradora, en lo personal se está viendo acosada por una o varias personas en Instagram.

La semana pasada ya hizo públicas algunas de las amenazas que le habían llegado. Uno de los comentarios era: "Va a morir pronto tu hijo". Ante esto la intérprete dijo en redes sociales: "Esto lamentablemente es un ejemplo para demostrar que no ha nacido quien apague nuestro camino, porque la luz va dentro de cada uno de nosotros".

Posteriormente Peña dio las gracias a todos los que le habían mostrado su apoyo, pues muchos de sus compañeros de profesión y amigos le dieron ánimo, además de sus seguidores.

Sin embargo, hace unos minutos, la ganadora de tres premios Goya ha vuelto a compartir en la red social algo más preocupante si cabe. Parece ser que estas personas que la acosan tienen una foto de ella con su hijo, sin que ella tuviera conocimiento de esto, o de cómo la han conseguido, y se la han mandado ahora con más amenazas.

Candela Peña denuncia el acoso que sufre en Instagram. CANDELA_PENYA / INSTAGRAM

En la imagen se puede ver a Candela con su hijo en brazos. Sobre la foto ha escrito: "No sé de dónde sacó esta foto, estoy aterrada. @policianacional, ya denuncié y sigue. Socorro".

En sucesivas historias de Instagram la actriz ha seguido mencionando la cuenta en esta red social de la Policía y pidiéndoles ayuda. Ha compartido también las cuentas de las personas (o persona) que la están acosando y ha pedido respeto por su salud mental.

Candela Peña recibe amenazas de muerte dirigidas a su hijo. CANDELA_PENYA / INSTAGRAM

Otro de los comentarios malintencionados que ha recibido por parte de esta persona ha sido: "Hija de la grandísima puta, como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo y esta vez no es broma".

Una fotógrafa, Sera Zelva, ha salido en defensa de Candela Peña compartiendo un contundente mensaje en su perfil. "Toda cuenta de Instagram se crea con un número de teléfono y esta plataforma debe dar toda la información de los perfiles que la hostigan y amenazan a la Policía Nacional. Han de acabar con la impunidad y la libertad que dan los medios digitales a la hora de crear perfiles falsos", ha sentenciado.