Así funciona el sistema de autocita para vacunarse contra la Covid que arranca este miércoles en Madrid

La Comunidad de Madrid pone en marcha este miércoles la fase piloto de un sistema de autocitación para vacunarse contra la covid, comenzando por la población general de entre 57 y 67 años.

Estas personas, nacidas entre 1954 y 1964, podrán seleccionar su cita para vacunarse dentro de las agendas habilitadas de los centros de vacunación Wizink Center y Wanda Metropolitano.

Las agendas de estos puntos de vacunación ofrecerán citas a partir del 29 de mayo y a una semana vista, y cada día que pase se abrirá la agenda un día más.

Pasos para gestionar la autocita

PÁGINA WEB: La autocita podrá solicitarse a través de la página web www.comunidaddemadrid/covid-19 o mediante la tarjeta sanitaria virtual.

INTRIDUCIR DATOS: El paciente deberá introducir su CIPA (Código de Identificación Personal Autonómico de la tarjeta sanitaria pública), DNI/NIE o pasaporte y añadir su fecha de nacimiento.

COMPROBACIÓN: Posteriormente, el sistema comprueba si el usuario está registrado en el repositorio poblacional de las bases de datos de la Comunidad de Madrid, que no tenga ninguna vacuna registrada contra el coronavirus y que esté en el rango de edad habilitado.

¿SI NO ESTOY EN LA BASE DE DATOS? Si alguna persona que acceda a este nuevo sistema no estuviera en la base de datos y no pudiera autocitarse, deberá llamar al número de teléfono gratuito habilitado por la Comunidad de Madrid (900 102 112), donde el operador recogerá sus datos y trasladará esta información al servicio madrileño de salud.

ELEGIR CENTRO Y DÍA: El paciente verá un listado de centros disponibles según la franja de edad o grupo de vacunación y podrá elegir centro e intervalo horario.

CONFIRMACIÓN CON CÓDIGO: Una vez seleccionada la cita recibirá un código de verificación a través de un sistema de SMS para confirmarla y, a continuación, recibirá los datos de su cita junto con un código QR para facilitar su acceso al punto de vacunación.

CÓDIGO QR: Además, el ciudadano recibirá un SMS de recordatorio, con al menos 24 horas de antelación, que incluirá el código QR que deberá mostrar en el acceso al recinto de vacunación.

¿Y los menores de 57?

Podrán autocitarse 2.000 personas al día, 1.000 en cada centro de vacunación (500 por la mañana y 500 por la tarde), y la idea es aumentar semana a semana el número de personas que quieran elegir cita a través de este sistema.

El proyecto piloto durará tres semanas y, una vez la Consejería de Sanidad compruebe que el funcionamiento es correcto, se abrirá a todos los tramos de edad y al conjunto de puntos de vacunación.