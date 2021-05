Las sospechas del doctor Carballo sobre el origen del coronavirus: "Es muy curioso"

El doctor César Carballo ha declarado que es "muy curioso" que el virus SARS- CoV-2, causante de la covid-19, "naciera en Wuhan", ciudad donde se encuentra el Instituto Virología donde, según The Wall Street Journal, enfermaron en noviembre de 2019 algunos de sus trabajadores con síntomas compatibles a la covid (aunque también con enfermedades estacionales comunes).

"Es muy curioso que el virus naciera en Wuhan, que es donde precisamente hay uno de los tres laboratorios tipo 4 que existen en China (en referencia al Instituto de Virología de Wuhan), porque mercados como el de Wuhan debe haber millones en China", ha declarado en el programa Espejo Público de Antena 3 al ser preguntado por la posibilidad de que el virus naciera en un laboratorio, tal y como ha sugerido el exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU (CDC, por sus siglas en inglés), el virólogo Robert Redfield, en un documental de la CNN.

Con todo, el mediático médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid ha asegurado que "sabemos que el virus no lo ha hecho el hombre", sin embargo ha continuado aseverando que "la posibilidad (de que el virus surgiera en un laboratorio) existe", si bien ha lamentado que ve "complicado" que China permita "que médicos de la OMS vayan a investigar".

Este lunes salió a la luz un informe de los últimos días de la Administración de Donald Trump que sostiene que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieron síntomas similares a los de la covid-19, poco antes de que estallara la pandemia, según reveló The Wall Street Journal citando fuentes de la inteligencia estadounidense.

Los virólogos enfermaron lo suficiente como para necesitar atención hospitalaria, según estas fuentes, si bien sus síntomas eran consistentes tanto con la covid-19 o con enfermedades estacionales comunes.

Horas después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China desmintió esta publicación en los medios de Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, calificó de "completamente falso" el reportaje publicado el domingo por The Wall Street Journal, citando una fuente de Inteligencia de Estados Unidos y engordando así las teorías de que el virus habría sido creado en el laboratorio de Wuhan.

"Estados Unidos continúa promocionando la teoría de estas fugas de laboratorio. ¿La verdadera intención es expresar preocupación por el origen del virus o desviar la atención?", se preguntó Zhao, quien recordó las "preguntas" sin responder sobre el laboratorio militar de enfermedades infecciosas de Fort Detrick, en Maryland.

PCR a turistas

Por otro lado, el doctor Carballo ha defendido en Espejo Público que, en su opinión, "seguiría exigiendo PCR" a los turistas que lleguen a España. "La marca España debe ser un fortín", ha expuesto.

César Carballo advierte sobre la campaña de verano:



🗣"España debe ser un fortín, yo seguiría exigiendo PCR"



▶https://t.co/YFYqnxI1AM pic.twitter.com/8UOGi7Sdcy — Espejo Público (@EspejoPublico) May 25, 2021

César Carballo ha recordado que la Comunidad de Madrid, el 15 de julio de 2020, tenía 9 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada "y perdimos el verano. Que no nos vuelva a pasar lo mismo. Tenemos que vender que tenemos el virus controlado y con el semáforo en verde", ha reclamado sobre la llamada a los turistas para acelerar la recuperación del sector.

Preguntado también por la gestión de las segundas dosis de AstraZeneca, Carballo considera que "es una grave irresponsabilidad" no asegurar la segunda dosis a las doce semanas a los vacunados con el primer pinchazo de la vacuna de Oxford. "¿Por qué no adquirimos las dosis de AstraZeneca que en otras partes de Europa se están rechazando?", ha propuesto, al tiempo que ha calificado estas decisiones de "política" y "estratégica" y "no científica".