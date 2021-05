Casi 300.000 personas reclaman que se prohíba fumar en las playas para evitar la contaminación y los contagios por Covid

Bajo el lema "Playas sin humo" una iniciativa ciudadana ha conseguido recoger más de 283.000 firmas para que se prohíba fumar en las playas españolas. Esta petición tiene como objetivo que se promuevan medidas para evitar el impacto ecológico de las colillas en los fondos marinos y la biodiversidad, pero también la difusión de los aerosoles de la covid-19 a través del humo del tabaco.

Es por ello que la asociación No Fumadores, que ha puesto en marcha esta iniciativa, ha entregado la petición a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para que tomen medidas al respecto.

En verano, las playas españolas cuentan con grandes aglomeraciones de personas por lo que, según Nofumadores.org, la prohibición de fumar en estos arenales no solo evitaría que hubiese fumadores pasivos, sino que, en especial, protegería a los niños y a personas con enfermedades respiratorias. Además, según destaca la organización en un comunicado, en un verano en el que aún continúa la pandemia de la covid-19, "se evitaría que el humo del tabaco fuese un factor de contagio".

Además, la iniciativa "Playas sin humo" reclama al Gobierno que ponga en marcha una ley nacional que proteja los fondos marinos de las colillas compuestas por acetato de celulosa, así como otros metales pesados y otras sustancias contaminantes "que esquilman los fondos marinos y se incorporan a la cadena trófica", explica Nofumadores.org en la misma nota. En este sentido, la organización reclama que esos filtros de plástico no reciclable y sin utilidad no se sigan fabricando y, en última instancia, que no continúen contaminando las playas.

Según recoge el comunicado de esta organización contra el tabaquismo, en España había 475 playas sin humo a mediados del verano de 2020, con Galicia a la cabeza. A estas se unen en este verano otros dos arenales en Barcelona, o las playas de Elche, que unidas a las ya existentes de El Campello y Alicante componen la franja más extensa de playas sin humo en España con 45 kilómetros de extensión. También son espacios sin humo varias playas de Cádiz.

La asociación considera que en esta iniciativa convergen varios asuntos, como los objetivos del Plan europeo de lucha contra el cáncer, la meta de conseguir la primera generación libre de tabaco para 2025, la contaminación, el cambio climático y la transmisión por aerosoles de la covid-19. Y creen que se encuentra dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la unión Europea se ha marcado para 2030.

Por ello, consideran que las playas libres de humo son "un elemento esencial para el turismo saludable, sostenible y, especialmente, seguro en estos momentos de pandemia de covid-19", concluye el comunicado.