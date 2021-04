Reacciones encontradas a la propuesta de Sanidad de prohibir fumar en las terrazas: ¿útil o una cortina de humo?

Se acabó fumar en las terrazas, al menos, mientras dure la pandemia. Sanidad lo tiene claro: nada de acompañar el café o la cerveza con un pitillo en estos espacios, ni siquiera cuando se respete la distancia interpersonal de dos metros. Es la propuesta que el Ministerio de Carolina Darias trasladará a las comunidades con el doble objetivo de actuar sobre el tabaquismo como factor de riesgo de contagio de la COVID-19, junto a la necesidad de contribuir al control de la enfermedad en España. Las reacciones no se han hecho esperar y parece que la medida no convence a todos los sectores.

Por el momento, la idea ya ha suscitado el rechazo de los hosteleros y se ha granjeado el visto bueno, aunque con reservas en ciertos casos, de sociedades antitabaco y expertos. Excesiva para unos, netamente positiva para otros e insuficiente e intempestiva para algunos, será abordada próximamente por la Comisión de Salud Pública, junto con la limitación de aforo en grandes eventos.

Médicos de familia: "Lo vemos muy positivamente"

Como una medida "muy positiva" la contempla la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), que ya se había posicionado con anterioridad a favor de una hostelería libre de humos. "Cuando se permite fumar o utilizar otros dispositivos susceptibles de liberar nicotina en una terraza, se pone en riesgo a las personas que se encuentran en ella, incluido el consumidor de tabaco, que durante varios minutos permanece expuesto a los aerosoles de otros sin mascarilla", explica el portavoz de la plataforma, Francisco Camarelles.

"Al fumar, el individuo exhala con más fuerza y los aerosoles salen a mayor velocidad que cuando habla, lo que aumenta el riesgo de infección"

"Se han detectado partículas portadoras de virus capaces de infectar a 4,8 metros. Al fumar, el individuo exhala con más fuerza y los aerosoles salen a mayor velocidad que cuando habla, lo que aumenta el riesgo de infección. Es lo mismo que ocurre al cantar o al gritar", agrega Camarelles, que considera que esta medida puede ayudar también a desincentivar el consumo de tabaco. Asimismo, cree que extender esta restricción a toda la vía pública -algo en lo que trabajan varias asociaciones- sería un "avance importante".

A favor de esta prohibición en las terrazas ya se habían pronunciado los epidemiólogos, que en julio reclamaron esta limitación. Por su parte, la vocal de la Sociedad Española de Inmunología Carmen Martín recuerda que fumar cualquier sustancia o emplear vapeadores incrementa el riesgo de padecer infecciones respiratorias, incluida la COVID. Además, manipular continuamente la mascarilla no ayuda. A estos peligros se une que, una vez contagiada, esta persona "tendrá un pronóstico mucho peor". "Asimismo, hay enfermedades en las que este hábito se asocia a responder peor a las vacunas", abunda.

Expertos en aerosoles: "Hay otras medidas más urgentes"

"Eficaz, pero no prioritaria". Con estas palabras califica la investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) María Cruz Minguillón la propuesta de Sanidad. Lo más importante de la medida, dice, es que evita que la nariz y la boca permanezcan al descubierto. "Por el hecho de estar fumando no vas a emitir más virus", afirma. Así, resta relevancia al acto mismo de consumir tabaco, pues la forma de exhalar al hacerlo solo "varía ligeramente" y el alcance de la nube de aerosoles no cambia tanto. "La gran diferencia es si yo llevo una mascarilla bien ajustada", remarca.

"Es fundamental garantizar la ventilación de los interiores. Eso mucho más importante que el hecho de que alguien se fume un cigarro en la terraza"

No obstante, Minguillón subraya que hay medidas "más urgentes", recogidas en una carta firmada por más de 110 expertos, científicos y entidades. Este texto apunta a ocho líneas de actuación cruciales desde el punto de vista de la transmisión para frenar la pandemia, como asegurar la calidad del aire, promover las actividades en el exterior, atender los centros educativos o apostar por la divulgación. "Es fundamental garantizar la ventilación de los interiores, para lo que es necesario medir la concentración de CO2. Eso es muy importante, mucho más que el hecho de que alguien se fume un cigarro en la terraza", insiste.

"Solo cuando los problemas del interior estén resueltos, deberíamos empezar con los exteriores, pues en los primeros contagiarse es 20 veces más probable", añade. En este sentido, la ingeniera química del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pide precisión al Gobierno al definir las limitaciones. Se refiere a la ley del 29 de marzo de prevención y contención de la COVID, pues denuncia que no impone de forma explícita el uso de mascarilla en espacios cerrados con aire compartido, como centros de trabajo. "Tiene que decir claramente que hay que llevarla", reclama.

nofumadores.org: "Proponen prohibir lo que ya está prohibido"

A nofumadores.org esta sugerencia de Sanidad también le genera sentimientos encontrados. Por una aparte, apoyan "cualquier medida en esta línea", que ayude a reducir el tabaquismo y la propagación del coronavirus; pero, por otra, lamentan "la falta de valentía" del Ejecutivo. El vicepresidente de la asociación, Ubaldo Cuadrado, alude a que esta posibilidad de encenderse un cigarrillo en las terrazas o en la calle, respetando o no la distancia, "ya no estaba contemplada en la ley del 29 de marzo" de prevención y contención de la COVID.

"Estamos sorprendidos porque el Ministerio está hablando de prohibir lo que ya está prohibido"

"Estamos sorprendidos porque el Ministerio está hablando de prohibir lo que ya está prohibido. Esta ley obliga a llevar mascarilla en la vía pública a todo español mayor de seis años y no contempla el tabaco como exención legítima. La ministra no está siendo capaz de decir lo obvio", resalta, e incide en que este texto del 29 de marzo deja obsoletas todas las disposiciones autonómicas que pudieran ser más laxas con los fumadores.

Hasta ahora, eran seis las comunidades autónomas (Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Asturias y Aragón) que habían prohibido el consumo de los diferentes productos de tabaco en las terrazas al aire libre. Sin embargo, el cumplimiento de la normativa -más o menos restrictivas según la región- era "desigual" en todo el territorio nacional. "Exigimos que se cumpla la ley. No le vamos a pedir al fumador ni más ni menos que al resto", señala Cuadrado.

Hostelería de España: "Es una cortina de humo"

La limitación no ha sido bien recibida por el sector de la restauración, que estima que se trata de una estrategia para desviar la mirada de lo verdaderamente importante. "Es una cortina de humo para no hablar de trombos, de insuficiencia en los aprovisionamientos, de que vamos tarde, de que llevamos mas de un año y no se ha definido en qué consiste el pasaporte de inmunidad… Es un suma y sigue de cosas que deben resolver y no han resuelto. Que sigan jugando con los ciudadanos", opina Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España.

"Es una cortina de humo para no hablar de trombos, de insuficiencia en los aprovisionamientos, de que vamos tarde"

"El Consejo Interterritorial de Salud se tiene que enfrascar en avanzar en la única solución que tiene la pandemia, que es vacunar, vacunar y vacunar. No entendemos por qué ese empecinamiento en continuar imponiendo restricciones", recalca, y añade que deberían tener prioridad para recibir el suero contra la COVID los servicios esenciales, dada su exposición. Entre ellos, incluye "todos los relacionados con la hostelería y el turismo", como transporte, alimentación, bebidas y comercio.

Con esta propuesta de Sanidad, Gallego lamenta que el sector, ahogado por las limitaciones ya desde hace meses, sufrirá todavía más. "Cada medida que plantean supone más dificultades, más restricciones y más destrucción del sector. Esto rema en la misma dirección", teme. Además, reprocha al Gobierno la falta de un plan sobre la aplicación de las ayudas directas.