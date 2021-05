Estos son los 6 favoritos del festival de Eurovisión 2021 tras las dos semifinales

Tras un año de descanso forzado a causa de la Covid, los eurofans pueden estar contentos, pues Eurovisión 2021 ya ha llegado. Este sábado se emite la gran final del Festival de la Canción más famoso del mundo que se celebrará desde Róterdam, Países Bajos, después de que en 2019 Duncan Laurence se hiciera con la victoria.

Como cada año, los espectadores ya tienen sus favoritos, e incluso hay gente que se hace sus propias quinielas sobre quién votará a quién, quién quedará en qué puesto, etcétera. Sin embargo, no son los únicos, pues las casas de apuestas también se suman a eso de los vaticinios, aunque con dinero.

Aunque no tienen por qué acertar, estas listas de posiciones suelen ser un indicativo de la popularidad que alcanza cada canción y, en muchas ocasiones, se acercan bastante a lo que luego sale en los primeros puestos. De hecho, a veces estos rankings varían después de las semifinales donde muchos países muestran sus puestas en escena.

Y, este 2021, tras las dos semifinales emitidas, estos son los resultados que proponen:

Italia - Måneskin interpreta 'Zitti e buoni'

La banda Måneskin es quien representa este año a Italia en Eurovisión y parte como la gran favorita, con un 24% de posibilidades de ganar. Con Zitti e buoni, su tema de rock y metal industrial donde predomina la guitarra eléctrica, esta banda de cuatro integrantes fue elegida tras ganar la 71ª edición del Festival de San Remo.

Francia - Barbara Pravi canta 'Voilà'

Barbara Pravi y su Voilà es otra de las grandes favoritas a las que las casas de apuestas la colocan como segunda, con un 22% de posibilidades de quedar primera. En España, los espectadores la conocerán por formar parte de la banda sonora de algunos episodios de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Malta - Destiny y su 'Je Me Casse'

La cantante de origen maltés y nigeriano Destiny Chukunyere es una firme candidata a llevarse el bronce y un 13% de ganar, según las apuestas. La artista ha sorprendido a todos con su potente voz a sus 18 años, y su tema Je Me Casse es uno de los favoritos de la audiencia.

Suiza - Gjon's Tears canta 'Tout l'Univers'



De nuevo, Rocío Carrasco se cuela, por así decirlo, en lo alto de la lista de Eurovisión 2021, pues Tout l’Univers de Gjon's Tears estaría en cuarta posición, y tiene un 9% de posibilidades de ganar. Este tema es la sintonía de cabecera de la docu-serie de la hija de la Jurado y el tema que más ha sonado durante su emisión.

Ucrania - Go_A interpreta 'Shum'

Shum es la canción de la banda ucraniana Go_A que también parte como una de las favoritas, aunque tiene un 9% de posibilidades de quedar vencedora. Sus sonidos electrónicos son acompañados por una voz blanca, más propia de un niño que canta sin un timbre vibrato, lo cual es un estilo típico de Europa del Este.

Islandia - Daði & Gagnamagnið canta '10 Years'

Islandia, que en este certamen parece estar en sexto lugar y tiene un 6% de posibilidades de ganar, repite con Daði & Gagnamagnið, el grupo que iba a llevar en 2020, pero esta vez con el tema 10 Years. El año pasado, a pesar de que no se celebró, fue uno de los países más aclamados y, de hecho, se llevó el honor de ser, por así decirlo, el ganador moral porque su vídeo, Think about Things, fue el que más visitas registró en YouTube.

¿Dónde queda España?

A estas primeras seis posiciones le siguen otros países como Finlandia, Portugal, San Marino, Bulgaria, Chipre o Lituania. Y, en lo más bajo de la lista, las apuestas colocan, con menos de un 1% de posibilidades de ganar, a España (26ª posición), Albania (25), Alemania (24), Países Bajos (23) y Moldavia (22).