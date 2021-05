Quién es Destiny, representante de Malta en Eurovisión 2021 con 'Je me casse'

Destinity será la representante de Malta en el festival de Eurovisión 2021, por lo que se enfrentará a otros candidatos en la primera semifinal, que se llevará a cabo este mismo martes 18 de mayo. Los ganadores, conseguirán un pase a la final del concurso, que se celebrará el sábado 22 de mayo.

Lo hará con la canción Je me casse, que versa sobre la liberación femenina que rompe con los roles tradicionales y la imagen de 'mujer florero'. Así, presenta una imagen empoderada y seductora reivindicando el derecho a opinar, actuar y decir "No es no", tal y como recoge RTVE.

El tema presenta una melodía moderna, que mezcla sonidos de la música negra como el jazz, el soul o góspel.

¿Quién es Destinity?

Esta cantante tenía solamente 18 años cuando consiguió el pase para Eurovisión 2020, que tuvo que ser cancelado. Ahora, tiene otra oportunidad de representar a Malta en la edición de este año. La artista ganó la segunda edición de X Factor Malta, el programa que sirve como selección del candidato nacional.

Su verdadero nombre es Destiny Chukunyere y es conocida por participar en Eurovisión Junior, donde ganó con el tema Not my soul. Además, en 2019 participó en la candidatura maltesa como corista de Chameleon fuera del escenario.

Ya fuera del festival, ha participado en otros concursos. En 2017 obtuvo la sexta posición en la semifinal de Britain's Got Talent. Sus cinco ídolos musicales son: Lizzo, Beyonce, Aretha Franklin, Cardi B y Megan Thee Stallion.