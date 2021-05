Quién es Efendi, representante de Azerbaiyán en Eurovisión 2021 con 'Mata Hari'

Efendi es uno de los cantantes que lucharán por conseguir una plaza en la primera semifinal de Eurovisión 2021, que será este mismo martes 18 de mayo. Este representará a Azerbaiyán, con el objetivo de conseguir un puesto para actuar el sábado 22 de mayo.

Este representante actuará con la canción Mata Hari, que posee un estilo bañado de sonidos étnicos e instrumentos azerís tradicionales, incluyendo danzas brahmánicas y sonidos orientales.

"Es muy importante hablar de mujeres fuertes para recordar a todas que, a pesar de que todavía vivimos en un mundo lleno de prejuicios, una mujer puede hacer cualquier cosa y el poder femenino no se puede comparar con nada", ha dicho la candidata azerí, según recoge RTVE.

¿Quién es Efendi?

Samira Efendi es una joven cantante de 28 años que nació en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Su carrera musical está marcada por su participación en diferentes programas de canto, como Yeni ulduz, Böyük Səhnə y The Voice Azerbaijan

donde quedó en tercera posición en el año 2015.

Además, en el año 2017 quedó en tercera posición en el concurso internacional Silk Way Star, emitido en la televisión de Kazajistán. Así, tiene gran popularidad en este país, ya que también, en el año 2019, fue la representante azerí en el festival The Voice of Nur-Sultan, organizado en Kazajistán y en el que concursaron Rusia, Bulgaria, Ucrania, Georgia, Portugal, China y Azerbaiyán.

En 2019 ya intentó representar a su país en Eurovisión, pero perdió la candidatura. Después de cinco intentos, la joven lo consiguió en el 2021 y podrá cantar en el festival.