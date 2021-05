Apuñalamientos, iglesias incendiadas... bulos sobre la crisis de Ceuta

Ante la llegada de inmigrantes a Ceuta, desde el pasado 17 de mayo no han parado de circular bulos y desinformaciones que relacionan a estos con supuestos incendios en colegios, violaciones, apuñalamientos, etc. Hacemos un repaso de algunos de los que hemos desmentido en Maldita.es. Y recuerda, si te llega un contenido y dudas de su veracidad, no lo compartas. También puedes enviárnoslo a nuestro servicio de WhatsApp (+34 644 22 93 19) para que lo verifiquemos.

El bulo de que un colegio en Ceuta ha sido incendiado la noche del 17 de mayo

El bulo de que un colegio en Ceuta ha sido incendiado la noche del 17 de mayo Cedida

“Las personas que han entrado a la ciudad han ocupado al menos cuatro colegios y uno de ellos ha resultado incendiado”, afirma el diario ABC en un artículo publicado este 18 de mayo en relación a la llegada de inmigrantes a Ceuta este 17 de mayo. También están circulando otros mensajes por redes sociales que aseguran que los inmigrantes llegados en las últimas horas a través de la frontera de Ceuta con Marruecos han “invadido” y “arrasado” colegios públicos de la ciudad autónoma. Estos mensajes se acompañan de una imagen del Colegio Maestro Juan Morejón con una puerta abierta afirmando que “se han cargado las puertas” de este centro y que lo están destrozando.

Es un bulo. Desde Maldita.es hemos contactado con todos los colegios públicos, privados y concertados de la ciudad autónoma así como con los institutos y nos han asegurado que “no se ha producido ningún tipo de destrozo ni incidente” en sus centros. También los bomberos de Ceuta niegan que haya habido un incendio en algún centro escolar de Ceuta en las últimas horas y la Policía Nacional de Ceuta afirma no tener “constancia material de ningún incendio ni ningún hecho delictivo en un colegio". Por su parte, la Consejería de Educación de la ciudad autónoma indica que no tienen constancia de que haya habido ningún incendio ni altercado en los centros y que, aunque "hubo bulos sobre entradas en colegios, nadie ha confirmado nada de eso".

Bulos sobre violaciones y apuñalamientos supuestamente cometidos por inmigrantes

También han circulado en las últimas horas diversos bulos que relacionan a los inmigrantes llegados a Ceuta con violaciones, agresiones y apuñalamientos.

Una cuenta de Twitter llamada @CeutaNoticia ha publicado un mensaje en el que dice que “ya hay puñaladas en plena calle” y que “ya hay muertos”. Es un bulo. La Policía Nacional ha dicho a Maldita.es que no tiene constancia de que hayan ocurrido apuñalamientos ni fallecidos por esta causa y el tuit ya ha sido borrado. De hecho, la cuenta que ha publicado el mensaje es una cuenta trol que ya ha sido borrada.

Bulos sobre apuñalamientos supuestamente cometidos por inmigrantes Cedida

Esta misma cuenta ha difundido otros bulos indicando que había “violaciones y apuñalamientos a la orden del día en Ceuta” o que han apuñalado a dos mujeres en pleno centro y estas se encontraban en estado crítico. Como decimos, la Policía Nacional de Ceuta no tiene constancia de ninguna de las afirmaciones difundidas por esta cuenta.

Una publicación en Twitter también aseguraba que “ascienden a 5 las mujeres que han sido violadas en lo que va de noche en Ceuta”. El perfil se hace pasar por el medio de comunicación Vozpópuli y se comparte con mensajes como “esto es inadmisible hay que hacer algo ya” o “numerosos muertos y violaciones, el ejército desplegado, España está en guerra no declarada”.

Bulo Vozpópuli Cedida

Es otro bulo. La cuenta no es la oficial de Vozpópuli y ya hemos desmentido otras publicaciones del mismo perfil. Además, como decimos, la Policía Nacional en Ceuta asegura a Maldita.es que "no tienen constancia de violaciones llevadas a cabo por inmigrantes".

No, esta imagen de un coche ardiendo no tiene relación con la llegada actual de inmigrantes a Ceuta: circula al menos desde 2014

Bulo sobre Ceuta Cedida

Un tuit acompañado por dos fotos, una de ellas de personas encima de una valla fronteriza y otra de un coche en llamas, afirma: "ALERTA en CEUTA. Los disturbios siguen escalando rápidamente en Ceuta y alcanzan niveles preocupantes.Varios migrantes jóvenes han prendido fuego a un vehículo particular al negarse el dueño a entregarles sus pertenencias". Pero es un bulo que esas imágenes tengan algo que ver con la llegada de miles de personas inmigrantes a Ceuta el 17 de mayo de 2021: la primera foto es de Melilla en 2014 y la foto del coche ardiendo circula en internet desde al menos 2014.

No, 'El Mundo' no ha publicado que ha ardido "la iglesia católica más grande de Ceuta después de una noche de disturbios": es un montaje y la foto es de una iglesia de Plasencia (Extremadura)

Bulo El Mundo Cedida

Asimismo, se ha estado moviendo en redes la captura de un supuesto artículo de El Mundo titulado: "Arde la Iglesia Católica más grande de Ceuta después de una noche de disturbios".

También es un bulo: se trata de un montaje realizado a partir de otro artículo sobre un incendio en Plasencia (Extremadura).

En situaciones como esta es frecuente que se difundan desinformaciones a ritmo mucho más alto que no hacen más que agravar una situación que ya de por sí es delicada, por lo que si recibes un contenido relacionado con estos hechos del que no te termines de fiar es importante que no lo difundas con tus contactos. También puedes hacérnoslo llegar a través de nuestro servicio de WhatsApp (+34 644 22 93 19) para que lo verifiquemos. Y sobre todo, fíate sólo de fuentes oficiales.