Be Unique, be different, be Oblack, así es como se presenta Oblack Caps, la marca de gorras 100% española que triunfa dentro y fuera de nuestras fronteras, diseñadas para personas inconformistas.

Oblack Caps no es una firma más de gorras, tiene un significado detrás con el que muchos se nos hemos sentido identificados alguna vez: la 'o' es oveja, y ‘black’ es negra, es decir, “oveja negra”, un sentimiento que comparten Rubén Conchillo, José Luis Sena y Nacho Arauz, sus creadores.

De esta manera, estos tres jóvenes valencianos han basado la filosofía de Oblack en la rebeldía y en buscar nuestro propio camino bajo el lema “menos es más”, diseñando modelos en blanco, negro y beige para quienes busquen una gorra diferente pero elegante.

"Ser una persona Oblack, es pensar diferente, trabajar en lo que nos apasiona y encontrar nuestro propio camino en la vida, y que mejor forma de hacerlo que llevando una Oblack en tu cabeza", comenta Jose Luis Sena.

La idea de crear Oblack Caps nace de la insatisfacción de las personas a la hora de elegir una gorra. Muchas se parecen, carecen de personalidad o son diseñadas tan solo teniendo en cuenta su propia colección de ropa. Las únicas gorras de calidad con diseños diferentes pertenecen a firmas de lujo, por lo que están al alcance de muy pocos. El resultado, las mismas gorras de siempre o unas gorras difíciles de combinar con otras marcas y estilos, a menos que estemos dispuestos a vaciar nuestra cartera.

Ante esta disyuntiva, los creadores de Oblack buscaron ofrecer gorras únicas y diferentes al mejor precio, pero sin renunciar a la calidad. De esta forma, consiguieron dar a luz gorras de estilo urbano que combinan con todo tipo de outfits, se adaptan a cualquier temporada y siguen las tendencias del momento sin pasar de moda.

Sin embargo, lo que más sorprende de esta marca es su gran auge durante la pandemia. Hablando con el CEO de la empresa, Jose Luis Sena, nos desveló que, con respecto al mismo cuatrimestre del año 2020, Oblack ha crecido un 360%.

"Justo antes de la pandemia cerramos un acuerdo de colaboración con Amazon para toda Europa y empezamos a distribuir nuestra marca a través de ellos, hoy vendemos en mas de 25 países de la Unión Europea. La estrategia esta siendo todo un éxito y estamos muy contentos. Gracias a ella nuestras ventas se han incrementado exponencialmente en nuestros otros canales, como son nuestra propia web y el canal de tiendas físicas multimarca. Ademas de eso, recientemente también hemos entrado en el marketplace Zalando", explica Sena.

En la actualidad, los mercados principales de Oblack son España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Sin embargo, el más potente es Alemania, con una amplia diferencia respecto al segundo en la lista, que es Italia. "A finales de este año principios del que viene queremos entrar en los mercados de Mexico y Estados Unidos", asegura el CEO.

Dada la situación actual, la marca está muy concienciada con la salud de sus clientes. Por ello, sus gorras siempre llegan presentadas con un packaging premium perfectamente sellado con un precinto de garantía, que asegura que esa gorra la van a tocar ellos por primera vez.