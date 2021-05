Labienhecha es la firma de complementos sostenibles 'Made in Málaga' que enamora a todos

El estilo mediterráneo está de moda. Los diseños frescos, coloridos y minimalistas inundan las tiendas internacionales bajo el nombre de un mar que se ha convertido en una forma de ver y vivir la vida.

Tranquilidad, naturalidad, suavidad, luz y color son algunos adjetivos que podemos encontrar en un estilo de vida basado en la cercanía y el aire libre, por lo que todo lo relacionado con el Mediterráneo, triunfa.

Este el es caso de Labienhecha, una pequeña empresa de complementos pero con grandes valores, que enamora a todo el que la descubre gracias a su personalidad única (como la de sus creadoras) con la sororidad y sostenibilidad como pilares de marca y filosofía de vida.

Labienhecha es una firma 100% 'made in Malaga'. BEATRIZ ACOSTA

Labienhecha es el proyecto de complementos de moda sostenible que funda Irene Hernández, y que toma forma en un taller de Málaga con todo un equipo de mujeres bienhechas produciendo de manera coherente, digna y responsable. Esta firma no solo crea bolsos y bisutería de diseño fabricados a partir de materiales reciclados, si no que apuesta por la empatía y el apoyo femenino como base de su producción y de su trato con los clientes.

La idea surgió como un reto: fabricar artesanalmente un producto de calidad, local y ecológico, con un diseño muy cuidado y a un precio asequible, creando además consciencia en torno a la sostenibilidad, y empoderando también el papel femenino en el ecosistema emprendedor. Una marca concebida, creada y ejecutada por mujeres que se apoyan entre sí y que comparten el feminismo y la sororidad como punto de partida en su modus operandi, dentro y fuera del taller.

Aunque la idea de Labienhecha naciera de Irene, todas han hecho suya la marca y hoy día no se concibe el proyecto si no es de manera grupal. Echando la vista atrás, Irene lo tiene claro: “Las cosas siempre salen mejor cuando no las haces sola, si no bien acompañada”.

Los bolsos de la marca son de los más deseados. MARINA LUNA

Todos los productos que salen de su taller se crean a partir de materiales reciclados, sostenibles y siempre certificados y cualificados. Sus bolsos se fabrican a partir de eco-materiales como piel bovina reciclada, eco-piel de curtición vegetal (biodegradable y libre de tóxicos) o algodón orgánico. Materiales seleccionados tras un largo periodo de investigación y aprendizaje con el objetivo de crear una marca lo más sostenible posible y coherente con sus valores.

El ADN de Labienhecha es muy de aquí, aunque la sostenibilidad y la coherencia con la que se crea son valores universales que llegan a todas partes. Esto ha hecho que incluso Galeries Lafayette de París haya incluido a Labienhecha en su exhaustiva selección de marcas sostenibles dentro de su movimiento Go for good con el que esperan conseguir que todos sus productos a la venta sean sostenibles en un futuro inmediato. Además, Labienhecha también ayuda a otros diseñadores y marcas que quieran apostar por la fabricación sostenible y artesanal.

Galeries Lafayette de París la incluye en su selección de marcas sostenibles. BEATRIZ ACOSTA

Frente a la idea de perfección impuesta en cuanto a cánones sobre cómo vestir o cómo ser, Labienhecha iza la bandera de la diversidad y la pone por delante de cualquier otro criterio a la hora de existir y de expresarse. Porque, como dice Irene: “Ninguna somos perfectas, pero todas somos bienhechas”.