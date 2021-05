Aragón es de las CCAA que más ha ayudado a la hostelería y menos restricciones le ha impuesto, dice Lambán

Este lunes en un acto en Zaragoza, Lambán ha destacado que, a la hora de tomar medidas, siempre ha hecho caso a las recomendaciones que llegan desde Sanidad. "Sabemos que tenemos la responsabilidad de preservar la salud y la vida de los ciudadanos aragoneses por encima de cualquier otra situación".

Aunque ha agregado que también han estado abiertos a tomar medidas, cuando se ha podido, "que faciliten la vida de sectores que son importantes en la economía". "De hecho, creo que además de ser la Comunidad Autónoma que más ayudas está dando a la hostelería y el turismo, somos una de las que menos ha cerrado los bares, que menos restricciones ha impuesto al turismo".

Sobre la ley de la Comunidad Autónoma que permite tomar ciertas medidas para paliar los efectos de la pandemia, ha subrayado que la norma ha sido uno de los aciertos "más importantes" de los últimos meses.

"Nos envidian las comunidades autónomos por tenerla, hoy por hoy el Departamento -de Sanidad- entiende que con esa ley podemos resolver las casuísticas que se nos vayan presentado y, desde luego, no queremos en modo alguno introducir elementos nuevos en el debate que creen una mayor confusión entre la ciudadanía", ha desgranado en referencia a la posibilidad de reclamar que se vuelva a instaurar el toque de queda. Además, al respecto, ha agregado que no quiere "enturbiar" las relaciones con el Tribunal Superior de Justicia "ni con ninguna otra institución".

"Veremos en todo caso cómo van evolucionando los datos -epidemiológicos-. Me atrevo a ser medianamente optimista respecto a esta semana, al número de contagios, de ingresos en UCI y demás y, desde luego, si en un momento determinado pensáramos que era imprescindible disponer de más instrumentos, como por ejemplo el toque de queda, veríamos de qué forma lo planteábamos, pero hoy por hoy no está en la agenda del Departamento de Sanidad", ha relatado.

Preguntado sobre que el Ayuntamiento de Zaragoza haya anunciado su adhesión al plan de ayudas de rescate a la hostelería impulsado por el Gobierno de Aragón, ha apostillado que, si finalmente es así, lo celebrará, y ha apuntado que es lo que van a hacer la mayoría de los consistorios.

Acerca de los horarios de la hostelería, "en las actuales circunstancias, existiendo un estado de alarma ya superado y no existiendo el toque de queda, el Gobierno de Aragón se plantea que en cuanto sea posible, y no tardando mucho, se puedan ampliar sustancialmente los horarios de la apertura de los bares, al menos en las zonas que no tengan confinamiento".

COMPORTAMIENTO

Javier Lambán se ha referido al comportamiento que se ha registrado en algunas ciudades españolas durante este fin de semana con motivo del fin del estado de alarma -con la celebración de fiestas y botellones- y ha considerado que, "en general", la gente es "consciente" de los riesgos que asumen "por adoptar conductas irresponsables", pero "hay sectores de la población que se resisten a aceptar su responsabilidad como ciudadanos y que se comportan de manera absolutamente irresponsable".

"Por suerte, hasta donde yo sé, en Aragón este fin de semana no ha habido comportamientos particularmente reprochables, en Aragón las cosas han funcionado razonablemente bien, aunque las imágenes que hemos visto en otras partes de España son absolutamente estremecedoras", ha apostillado.