¿A qué se enfrentaría Ana Obregón si Antonia Dell'Atte decide continuar con su demanda?

La manera en la que se ha reavivado la riña histórica entre Antonia Dell'Atte y Ana Obregón a cuentas del maltrato que sufrió la primera a manos de Alessandro Lequio puede llegar de nuevo a los tribunales. La italiana ha anunciado que demandará a la madrileña por calumnias. De llegar a término y resultar culpable, ¿qué le espera a la actriz de 66 años?

"Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación. Alessandro jamás me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la policía científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado", escribió Obregón en su Instagram.

Precisamente por este mensaje, la modelo y madre de Clemente Lequio, quien ha sido uno de sus grandes apoyos y a quien ella misma ha defendido afirmando que su padre no tiene relación con él, ha puesto a trabajar a sus abogados.

Precisamente la revista Semana ha hablado con una letrada para que explique qué pena podría enfrentar la protagonista de Ana y los 7 si el futurible juicio fallase en su contra. Eso sí, el entorno de Obregón afirma que no han recibido notificación alguna de la denuncia.

"O prisión de seis meses a dos años o multas de 12 a 24 meses si ha tenido publicidad, que en este caso esto último se cumple, ya que no puede haber más publicidad que en redes sociales", responde la abogada ateniéndose a los artículos 205 y siguientes del Código Penal, que son los que regulan el delito de calumnia, que se define como "la imputación de un delito hecha con conocimiento de falsedad o temerario desprecio a la verdad".

"La multa será en función de la capacidad económica de la persona y va de 2 a 400 euros diarios. Además, habría una responsabilidad civil que sería por ese daño al honor, lo que se traduce en una indemnización que iría a parar a Antonia", añade.

Aclara la letrada que la única manera en la que Obregón quedaría impune es aportando dicho documento que asegura que Dell'Atte ha falsificado (teniendo que demostrarse que está falsificado, algo que, según la también la abogada Cristina Almeida, en su momento el juez del Juzgado 35 de Madrid descartó): "En todo caso, quedaría libre de pena si demostrara que Antonia sí ha mentido. Si se descubre que Antonia Dell'Atte miente, entonces Ana Obregón sería intocable en esta causa".

A pesar del hastío que ha mostrado la actriz española, si la modelo nacida en Ostuni hace 61 años emprende acciones legales, el proceso podría alargarse bastantes meses. "Antes de poner la querella tiene que intentar una conciliación y darle una oportunidad. Si no acude en este caso Ana porque lo mantiene [su postura], entonces ahí le pondría una querella con abogado y procurador si quiere ir por la vía penal o podría ir solo por lo civil para que la indemnicen por el daño moral que le han hecho", explica.