La hermana de Ana Obregón sale en su defensa tras las amenazas de denuncias de Antonia Dell'Atte: "Ni caso, ¿sabes?"

El triángulo entre Antonia Dell'Atte, Alessandro Lequio y Ana Obregón no deja de dar que hablar. La modelo sigue insistiendo en que el conde la había maltratado cuando eran pareja y que Ana había caído en la trampa del italiano al intentar defenderle. Además, Antonia ha anunciado a través de sus redes sociales que tomará medidas legales contra Obregón por defender que sus denuncias por malos tratos eran una falsificación.

El revuelo mediático ha dado pie a que el entorno de Ana Obregón se pronuncie. Ha sido la hermana de la presentadora quien ha tomado la palabra y, al ser preguntada por la situación de su hermana, no ha dudado en ofrecer su opinión a la prensa.

Amalia Obregón ha confesado que Ana no se ha recuperado de la pérdida de su hijo. El próximo 13 de mayo se cumple un año desde que Álex Lequio falleciera a causa de un cáncer contra el que había intentado luchar durante dos años. Con respecto a las amenazas de la modelo italiana, Amalia ha indicado: "Ni caso, ¿sabes? (...) No tiene ningún fundamento".

Las disputas entre ambas mujeres comenzaron después de que Lequio diera su opinión acerca de las declaraciones de Rocío Carrasco, a la que dijo no entender. Tras esto, la hija de Rocío Jurado comparó al conde con Antonio David Flores, al que ha tachado de maltratador en varias ocasiones. En este momento, Dell'Atte volvió a cargar contra su ex: "Tendrías que ponerte de rodillas y pedirme perdón por haberme maltratado".

La acusación de la italiana fue tan fuerte que Ana Obregón no dudó en salir en defensa de Alessandro, a quien no atribuyó ningún comportamiento agresivo: "Jamás he llevado guardaespaldas para protegerme de él porque él es mi mayor apoyo. Toda mi familia le adora. Son treinta años con la misma historia. Treinta años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite".