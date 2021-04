Antonia Dell' Atte estalla de nuevo contra Ana Obregón por defender a Alessandro Lequio: "Ana, despierta, te ha utilizado"

Antonia Dell' Atte ha vuelto a pronunciarse sobre la defensa de Ana Obregón a Alessandro Lequio, al que la modelo italiana acusa de malos tratos. Lo ha hecho este viernes ante la prensa, mostrándose visiblemente molesta y clamando, de nuevo, justicia. "He comprendido tu dolor Ana pero la calumnia no", ha avanzado.

Solo ha pasado un día desde que Dell' Atte anunciara sus planes de interponer una demanda contra la bióloga "por calumnias", un mensaje sobre el que ha vuelto a pronunciarse ante las cámaras de Europa Press. "Denuncia, injurias y calumnias… Utilizar el dolor de una madre es de cobardes. Es cobardía. No tengo nada que decir. Dejar que Álex descanse en paz", ha expresado.

"Sabes muy bien que Alessandro Lequio es un maltratador. Hace 20 años que tú tienes este auto, lo sabes muy bien, lo has intentado, hace 20 años cuando salió el auto, has intentado decirlo antes y yo me he callado, no te puse ninguna querella, te he perdonado y ahora vuelves al ataque", ha añadido.

La modelo piensa que "es durísimo que un padre utilice a una mujer" y, por ello, ha vuelto a recordar que la actriz "ha caído en la trampa": "Ana despierta, la verdad te hace libre, Ana despierta, la verdad te hace libre, te ha utilizado otra vez, es un monstruo, te has dejado utilizar. No puedo decir nada más".

"Ha llamado impostores a los jueces que me han dado la razón, siento mucho dolor y pena por ella. Una cosa es el dolor y otra cosa es calumniar a una persona como yo donde dice la verdad y tú conoces la verdad", ha zanjado. Unas palabras que siguen la misma línea de su último post de Instagram: "Te has hecho utilizar, otra vez. Has caído en la trampa, por la enésima vez. Yo víctima dos veces… Basta ya de hacer violencia a quien la justicia le ha dado la razón".