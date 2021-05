Antonia Dell'Atte detalla su infierno junto a Alessandro Lequio: "Me pegó embarazada"

Después del cruce de declaraciones entre Antonia Dell'Atte y Ana Obregón, en los que la primera acabó anunciando que demandará a la actriz y presentadora española "por calumnias", la italiana ofrece este miércoles una exclusiva a la revista Lecturas en las que habla de los supuestos malos tratos recibidos por Alessandro Lequio.

La italiana, según cuenta la revista, rota de dolor, recuerda el infierno que vivió al lado del colaborador de El programa de Ana Rosa, al que denunció por maltrato. "No tengo ni odio ni rencor. Tengo sed de justicia", asegura.

Entre los recuerdos, uno muy duro. "Me pegó embarazada", confiesa la modelo entre lágrimas.

En cuanto a su guerra con la también bióloga, asegura: "Ana Obregón ha sido utilizada por enésima vez. Es víctima de Alessandro, no es libre de decir la verdad". Y sentencia: "¿Para qué ha hablado Ana Obregón si sabe que el certificado [la denuncia] es auténtico? ¡Que hable él! ¿Qué pinta ella?".

La defensa de su hijo

Antonia tiene el apoyo de su hijo Clemente, que se ha posicionado fervientemente a favor de su madre.

"Estoy en contra de los malos tratos, del bullying y de cualquier otra forma de abuso, por eso mi madre tiene mi total apoyo. Su coraje y valentía son una fuente de inspiración no solo para mí, sino para todas las personas que han vivido lo mismo", dice el joven de 33 años.

"Es una pena que en la sociedad del 'despertar de la justicia social', en la cual vivimos, un tema tan serio venga, no solo disminuido y negado después de una sentencia clara, sino al mismo tiempo que mi madre venga tachada de mentirosa, oportunista y encima de esto como una criminal sobre un tema tan grave, real y serio que denunció a su tiempo. A todo hay un límite", saca las uñas y argumenta Clemente.

Asimismo, espera que "la gente tome consciencia de este tema social y que no vea maldad donde no la hay" pues su madre no tiene con este "fines lucrativos o especulativos". Su madre no solo ha republicado el escrito de su hijo, sino que ha escrito un texto en el que explica que hay que criar a los hijos en el amor y la verdad, y vuelve a aprovechar para atacar a Alessandro Lequio y reiterar que considera lo que ha hecho Ana Rosa Quintana una traición.