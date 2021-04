La denuncia pública de Antonia Dell’Atte por los supuestos malos tratos de Alessandro Lequio durante sus años de matrimonio han provocado la reacción de Ana Obregón, que, a través de sus redes sociales, ha cargado duramente contra ella y pone en tela de juicio el testimonio de la italiana.

En un texto realmente duro, la actriz y presentadora asegura que ella, expareja del italiano, padre de su hijo Álex, nunca ha sufrido malos tratos. "Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación. Alessandro jamás me ha maltratado. Jamas le han juzgado ni sentenciado como maltratador".

Además, duda de la veracidad del informe de malos tratos presentado por Dell’Atte. "He visto con mis propios ojos el informe de la policía científica, que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado".

"Vamos a tomarnos el maltrato en serio porque es lo más grave que ocurre en esta sociedad. Jamás he llevado guardaespaldas para protegerme de él porque él es mi mayor apoyo. Toda mi familia le adora. Son 30 años con la misma historia, 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite. Se sube al circo otra vez añadiendo más dolor al dolor", escribe la también bióloga.

Para finalizar, Ana hace una petición directa a Antonia: "Por favor, que esta señora respete a unos padres que están de duelo por su hijo y que necesitan calma, porque yo no le deseo a nadie que pase por lo que estamos pasando. Y si no lo hace por nosotros que lo haga por mi Aless, que adoraba a su padre y así pueda descansar en paz".