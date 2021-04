"Perro no come perro" fue la expresión que utilizó Rocío Carrasco para describir a Alessandro Lequio, refiriéndose a que ve al colaborador de El programa de Ana Rosa muy parecido a Antonio David. "Yo nunca he sido denunciado por maltrato", respondió él el pasado jueves y volvió a mostrarse contrario a lo contado por Rociíto. Sin embargo, Antonia Dell'Atte ha querido pronunciarse para señalar al conde de mentiroso y secundar las palabras de Rocío Carrasco.

"¡30 años de mentiras defendiendo lo indefendible! La hipocresía y la misoginia de determinada prensa en esconder mi verdad, la de mi verdugo...", criticó este fin de semana la modelo en su cuenta de Instagram. "Mi exmaltratador Alessandro Lequio, tú formas parte de un circo mediático. Mis pruebas de los hechos las he llevado en los tribunales, no a un plató donde se hacen juicios paralelos...".

"Gracias a toda la gente que me cree, pero a mí los que me han creído han sido los jueves", destacó en un post en el que compartió la intervención de Lequio en El programa de Ana Rosa y un fragmento de una entrevista suya de 2014 en la que se hablaba de su sentencia y de una demanda que Alessandro interpuso, y perdió, por injurias y calumnias hacia ella por llamarle maltratador.

"La Justicia ha dicho que este individuo es un maltratador. Si en el sitio donde trabaja son coherentes, espero que lo echen de esa cadena de televisión", apuntó la ex del conde Lequio en aquella entrevista. Pero no fue así, y por ello Dell'Atte también ha criticado a ciertos rostros de Telecinco.

"Dedicado a todos y todas mis detractores y a los cómplices que han encubierto la pura y sagrada verdad. En primer lugar, María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana, mi examiga que me ha traicionado. ¿Te acuerdas que empezamos juntas la lucha en contra de la violencia de género en Antena 3? ¿Era toda una farsa para utilizarme?", criticó. "También María Patiño y hay muchos más, poned vosotros los nombres".

La exaspirante de MasterChef Celebrity compartió también la demanda por "malos tratos físicos y psíquicos" que le interpuso a Alessandro Lequio en 1991, denuncia que retiró "no porque se mereciera su perdón", sino porque ella "se merece la paz".

"Para todas las mujeres maltratadas lo único que puedo decir es que obtengan pruebas, y que tengan el valor para denunciar y, sobre todo, que los malos tratos nunca prescriban ante la ley", proclamó.

"No se puede decir a una mujer que ha sido maltratada 'calladita estás más guapa'. ¡No, basta ya de violencia de género! Nosotras decimos a los machistas: 'calladito estás más guapo'", añadió.

Este lunes, Antonia Dell'Atte ha subido un vídeo en el que ha continuado con su mensaje contra su ex y señaló que habían "montado un circo para dañarla año tras año" y se dirigió a Alessandro directamente para decirle que tenía que ponerse de rodillas y "pedir disculpas a toda la audiencia por las mentiras" que ha "ido sembrando en todo este largo tiempo".

"Primero, a la madre de tu hijo, que soy yo. Me has maltratado, lo has dicho tú mismo", ha asegurado. "Te puse una denuncia, te la quité para no llevarte a un juicio porque tú me lo pediste hace 30 años y para proteger a nuestro hijo".

"Ponte de rodillas y pide disculpas a todas las mujeres maltratadas, a todas las que han muerto por obtener pruebas y no han denunciado", ha pedido. "Dado que no lo haces tú, pido yo disculpas a todas las mujeres maltratadas, porque el diablo no pide disculpas".

"La violencia de género no tiene colores de partidos, ni blanco, ni negro, ni rojo, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro", ha defendido Antonia Dell'Atte. "Todas las mujeres tenemos que levantar la voz".