Clemente Lequio defiende a su madre, Antonia Dell'Atte, tras las palabras de Ana Obregón: "Para todo hay un límite"

Las confesiones que está haciendo Rocío Carrasco en su docuserie tienen unos efectos colaterales en otras sagas familiares famosas del mundo del corazón, sobre todo porque se ha quitado la venda de ciertos comportamientos machistas de algunos colaboradores que ahora están viviendo las consecuencias de sus actos.

Nos referimos, en este caso, a un vídeo que ha circulado recientemente por Twitter, rescatado de principios de siglo, en el que Alessandro Lecquio afirma sin tapujos que no encuentra "nada de malo en dar un bofetón a una mujer". Esto ha salido a colación por las palabras de Antonia Dell'Atte, que ha estallado en su Instagram y en varias entrevistas asegurando que ella denunció a su exmarido por maltrato: "La justicia me dio la razón".

Fue entonces cuando Ana Obregón, enemiga histórica de la modelo y presentadora italiana, ha salido para defender al padre de su hijo Aless Lequio. "Espero que no lleguen al cielo las mentiras", ha dicho, algo que Dell'Atte ha contrarrestado de la única forma que sabe: con imágenes de los documentos judiciales que lo prueban y anunciando que la demandará.

Lecquio: No encuentro que haya nada de malo en dar un bofetón a una mujer



Bueno @telecincoes @mediasetcom @elprogramadear habrá que hacer algo para echar a este maltratador de la televisión ¿no?#AR22A #RocioEnDirecto #RocioYoSiTeCreo #yoveosalvame #YaEsMediodia721 pic.twitter.com/Kg8Bdt6tdN — Lechuga Feroz 🕊 (@lechuga_feroz) April 22, 2021

Antonia Dell'Atte lleva varios días subiendo sin cesar contenido atacando a diestro y siniestro a periodistas como Ana Rosa Quintana o María Patiño y a programas de Telecinco por blanquear a maltratadores y darles durante tantos años trabajo. Su hijo Clemente, ahora, se ha posicionado fervientemente a favor de su madre.

"Estoy en contra de los malos tratos, del bullying y de cualquier otra forma de abuso, por eso mi madre tiene mi total apoyo. Su coraje y valentía son una fuente de inspiración no solo para mí, sino para todas las personas que han vivido lo mismo", comienza diciendo el joven de 33 años.

"Es una pena que en la sociedad del 'despertar de la justicia social', en la cual vivimos, un tema tan serio venga, no solo disminuido y negado después de una sentencia clara, sino al mismo tiempo que mi madre venga tachada de mentirosa, oportunista y encima de esto como una criminal sobre un tema tan grave, real y serio que denunció a su tiempo. A todo hay un límite", saca las uñas y argumenta Clemente.

Asimismo, espera que "la gente tome consciencia de este tema social y que no vea maldad donde no la hay" pues su madre no tiene con este "fines lucrativos o especulativos". Su madre no solo ha republicado el escrito de su hijo, sino que ha escrito un texto en el que explica que hay que criar a los hijos en el amor y la verdad, y vuelve a aprovechar para atacar a Alessandro Lequio y reiterar que considera lo que ha hecho Ana Rosa Quintana una traición.