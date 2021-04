Está claro que la historia de Rocío Carrasco está sirviendo no solo para contar su testimonio y desvelar muchas mentiras de años atrás en el mundo del corazón, sino también para hacer que muchas mujeres alcen la voz contra la violencia de género. Y la última de ellas ha sido Antonia Dell'Atte, quien ha rescatado lo que vivió con Alessandro Lequio para desmentir las declaraciones que ha hecho el conde en El programa de Ana Rosa.

La forma de opinar del colaborador hizo que Rociíto le comparara con Antonio David con la ya famosa frase "perro no come perro", a lo que él contestó que nunca había sido denunciado y, por tanto, condenado por maltratador. Pero Antonia Dell'Atte solo necesitó unas horas y unos documentos para desmentir esta afirmación.

La modelo italiana demandó a su ex en 1991 por malos tratos "físicos y psíquicos", denuncia que retiró por proteger a su hijo. Sin embargo, más tarde fue él quien la demandó por injurias y calumnias por llamarle "maltratador", pero el juez terminó dándole la razón a ella.

Pero con el testimonio de Rocío Carrasco de plena actualidad, y tras haber despedido a Antonio David inmediatamente a pesar de que el juez no lo declaró ni culpable ni inocente, la exaspirante de MasterChef Celebrity no entiende por qué sí siguen teniendo en Telecinco a Alessandro Lequio cuando él sí ha sido condenado.

Antonia Dell'Atte lleva días utilizando su cuenta de Instagram para hablar sobre violencia de género, pidiendo a todas las mujeres que alcen la voz contra esta lacra. Pero también ha destacado lo mal que le parecen "los cómplices del maltratador", esos que incluso la han llamado "mentirosa" en televisión por decir que lo que contaba no era así.

Este martes, la modelo ha querido explicar por qué señalaba, en particular, a María Teresa Campos, Ana Rosa Quintana y María Patiño: "María Teresa Campos dijo: 'Un maltratador no estará en mi programa'. Lo has tenido a tu lado, pese a llegar una comunicación del abogado donde él admitía delante de los jueces que me había maltratado [...] Has encubierto la verdad".

"Ana Rosa Quintana, en Antena 3 empezamos juntas la lucha contra la violencia de género. Me utilizaste, estás sentada al lado de un maltratador que me ha maltratado", ha continuado explicando en un vídeo. "Y tú, María Patiño, ¿sabes por qué? Porque aunque habéis tenido la sentencia, me habéis llamado mentirosa. Toda la prensa misógina que atacáis a las mujeres habéis mentido, me habéis llamado mentirosa y loca".

"Él está todavía en televisión, calladitos están más guapos los maltratadores y los machistas", ha argumentado. "Hay padres fantásticos a los que no le dais voz. Tenéis que cambiar la plantilla de colaboradores que viven en la Edad Media y que atacan a las mujeres".

"Gracias Mediaset por haber admitido que tenéis un maltratador en vuestra cadena", ha concluido, pues este lunes Sálvame trató el tema y mostró la sentencia en la que el juez condenaba a Alessandro Lequio por maltratador.