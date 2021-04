Desde que se empezó a emitir el documental de Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva, la opinión pública se ha dividido entre aquellos que se posicionan al lado de la hija de la más grande y los que siguen creyendo la versión de Antonio David Flores. Entre lo más críticos de estas últimas semanas se encuentra el colaborador de El programa de Ana Rosa, Alessandro Lecquio.

El tertuliano ha sido muy duro en sus declaraciones e incluso ha cuestionado el testimonio de Rocío Carrasco. El conde Lecquio llegó a lanzar la duda de que si era verdad que Antonio David la había maltratado por qué dejaba que sus hijos vivieran con su verdugo. Asimismo, el colaborador aseguró que la protagonista jamás había sido silenciada sino que había sido ella misma quien no había querido hablar.

Durante la entrevista que Rociíto concedió este miércoles en directo en Telecinco tuvo la oportunidad de responder a sus detractores, y se dirigió directamente al aristócrata italiano. "Perro no come perro. Si lo analizas, si tiene ese pensamiento que verbaliza, me demuestra que, si no es igual, es muy parecido al ser", sentenció Carrasco.

Lecquio se defiende

Las duras palabras de la protagonista del que se considera el Me Too español, no han dejado indiferente a nadie, y, este jueves, ha sido el turno de Alessandro Lecquio que ha podido defenderse en su programa. "La que no me ha entendido es ella", ha empezando diciendo el colaborador para luego aclarar que él no cuestiona que Rocío Carrasco haya sufrido durante su matrimonio con Antonio David Flores.

"Ella lo ha manipulado presentándome como si yo fuese cómplice de su ex o igual que él. Yo soy consciente de que es una mujer que no esta bien y, por eso, creo que lo que dice hay que escucharlo con cierta caridad, pero no se puede acusar a alguien de haber cometido un delito cuando eso es falto", ha comentado el habitual de Telecinco.

Alessandro se emociona al recordar a su hijo

Lecquio ha querido defenderse de las insinuaciones de Rociíto al compararlo con su ex marido: "Yo nunca he sido denunciado de maltrato, por lo tanto nunca, nunca he estado condenado por maltrato". "Yo no dudo que el matrimonio de estos dos fuera un infierno, pero el infierno se fue agravando por la manera que ella ha gestionado esta situación", ha añadido el colaborador.

"Daría lo que fuese por abrazar a mis hijos", Lequio responde emocionado a la hija de Rocío Jurado #AR22A https://t.co/fFHXczWroC — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 22, 2021

El conde ha confesado no entender, más allá de los episodios vividos con su ex pareja, por qué Rocío Carrasco no tiende puentes con sus hijos. "Que no entienda lo de sus hijos, no significa que Antonio David sea santo de mi devoción", ha comentado el italiano. "Yo que daría lo que fuese por abrazar a mis hijos no entiendo que una madre se desentienda de esta manera de sus hijos", ha respondido muy emocionado Alessandro Lecquio.